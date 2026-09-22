Bonus computer scuola 2026: misure, requisiti e modelli consigliati

Bonus computer scuola 2026: le misure esistenti, i requisiti e i modelli consigliatiEconomia
Introduzione
Con la partenza dell’anno scolastico 2026/2027 ormai avvenuta, sono molte le famiglie in tutta Italia che si potrebbero trovare nella posizione di dover acquistare strumenti tecnologici come nuovi computer per i figli iscritti a scuola. A tal fine è bene sapere che esistono una serie di agevolazioni e misure messe in campo a livello locale per sostenere i nuclei a basso reddito: per comprare dunque nuovi pc ci si può rivolgere a sussidi, detrazioni e aiuti. E per chi invece non ha la possibilità di accedere ai bonus, ci sono consigli su quali modelli valutare in base alle proprie esigenze.
Quello che devi sapere
Le misure a livello regionale
In primo luogo è necessario chiarire che a oggi non esiste un singolo bonus a livello nazionale rivolto all’intera popolazione. Esistono invece una serie di misure adottate dalle varie Regioni, allo scopo di sostenere le famiglie con reddito basso nell’acquisto di un computer per i figli che frequentano le scuole. I limiti e i parametri per avere accesso a questo beneficio variano di Regione in Regione, e dunque è sempre necessario verificarli tramite i canali ufficiali degli Enti.
Leggi anche: Supermedia 2026, ecco il bando Inps: 14.787 borse di studio fino a 1.300 euro. Cosa sapere
Il bonus pc in Lombardia
Partendo dalla Lombardia, qui esiste una misura chiamata “Dote Scuola”: questa serve a “promuove la libera scelta educativa delle famiglie e contrasta l'abbandono scolastico”, secondo quanto riportato dalla Regione stessa. Tra le componenti della misura c’è quella “Materiale Didattico”, un “contributo destinato all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica”. Il valore varia da 150 a 500 euro in base all’ISEE, ma per l’anno scolastico 2026/2027 le domande sono già chiuse.
Il bonus pc in Piemonte
Passando al Piemonte, qui esiste una misura chiamata “Voucher Scuola”: si tratta di un “importo messo a disposizione dalla Regione Piemonte agli studenti iscritti a scuole primarie o secondarie di primo e secondo grado o ad agenzie formative”. Lo strumento può essere “richiesto dalle famiglie con ISEE non superiore a 15.748,78 euro” e può essere utilizzato anche per comprare “PC, Tablet, lettori e-book, stampanti”. Anche qui il valore massimo può arrivare fino a 500 euro, ma anche in questo caso le domande per l’anno scolastico 2026/2027 sono già chiuse.
Il bonus pc nel Lazio
Guardando invece a quanto avviene nel Lazio, qui la misura a cui è possibile rivolgersi è la borsa di studio “Io Studio”: la misura prevede l’erogazione di un sussidio “favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica”. Ed è “possibile utilizzare l'importo assegnato per acquistare beni e servizi utili ai fini della crescita personale e culturale dello studente”, tra cui appunto “Telefonia, Computer ed Elettronica”. La graduatoria per l’anno scolastico 2025/2026 è stata recentemente approvata, e prevede un contributo a studente pari a 207,12 euro.
Il Lazio e gli studenti universitari
È da segnalare inoltre che gli studenti universitari del Lazio hanno anche un’altra opzione per acquistare un pc: si tratta delle borse DiSCo. Questo contributo infatti è liberamente spendibile, anche se di anno in anno è necessario tenere controllati i singoli bandi per verificare quali sono le regole da rispettare.
Il bonus pc in Sicilia
Anche in Sicilia esiste uno strumento che può essere usato a sostegno all’acquisto di dotazione tecnologica per la scuola. La Regione infatti mette a disposizione un contributo per il rimborso del 70% degli interessi pagati sui prestiti atti ad acquistare alcuni beni non di lusso, tra cui computer. Per accedere alla misura è necessario avere un ISEE inferiore a 30mila euro, e ha un valore compreso tra i 150 e 5mila euro. Per presentare domanda c’è tempo fino al 20 gennaio 2027, o fino all’esaurimento dei 15 milioni di euro stanziati per questo strumento.
Il bonus pc per studenti DSA
Infine, è necessario ricordare che per gli studenti con DSA - disturbo specifico dell’apprendimento - è previsto a livello nazionale uno sconto fiscale per l’acquisto di “strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi”, spiega l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una detrazione Irpef del 19% che può essere richiesta per “gli acquisti di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, alla comunicazione verbale oppure utili ad assicurare ritmi graduali di acquisizione delle lingue straniere”.
I modelli per chi non ha bonus
Infine, per chi non ha accesso a nessun bonus, è sempre possibile rivolgersi a modelli che coniughino risparmio e prestazioni. Altroconsumo, associazione di consumatori indipendente, ha fornito alcuni consigli per orientarsi sul mercato: se la priorità è spendere il meno possibile, viene segnalato a 543 euro il Dell i7-1355U. Per il miglior equilibrio fra prezzo e prestazioni, invece, viene consigliato il Lenovo i5-13420H a 590 euro. Per avere invece più spazio verticale sullo schermo, ci si può orientare verso un Lenovo IdeaPad Slim 3 a 649 euro. Infine, se il sistema operativo macOS è un requisito preciso, Apple MacBook Neo può essere acquistato a 699 euro.
Leggi anche: Scuola, ipotesi tetto per stranieri in classe. Presidi: "Difficile una soluzione tecnica"