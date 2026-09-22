Bonus computer scuola 2026: misure, requisiti e modelli consigliati

Guardando invece a quanto avviene nel Lazio, qui la misura a cui è possibile rivolgersi è la borsa di studio “Io Studio”: la misura prevede l’erogazione di un sussidio “favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica”. Ed è “possibile utilizzare l'importo assegnato per acquistare beni e servizi utili ai fini della crescita personale e culturale dello studente”, tra cui appunto “Telefonia, Computer ed Elettronica”. La graduatoria per l’anno scolastico 2025/2026 è stata recentemente approvata, e prevede un contributo a studente pari a 207,12 euro.