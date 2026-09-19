Supermedia 2026, bando Inps per 14.787 borse di studio: cosa sapere

Nel bando ci sono tutti i dettagli relativi alle borse di studio e ai requisiti per farne richiesta. “Nell’ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari” e “nell’intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti” – si legge - l’Inps “indice il presente Bando per assegnare borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo e di secondo grado e per la promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado”.

Per approfondire: Il bando