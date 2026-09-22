NoiPA, cedolino settembre 2026: quando è previsto il pagamento

È utile ricordare come NoiPA sia la piattaforma dedicata alla gestione del personale della pubblica amministrazione. È stata realizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra i vari compiti assolti dalla piattaforma ci sono anche quelli legati alla gestione di stipendi, adempimenti fiscali e quelli legati alle pensioni.

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