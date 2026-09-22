NoiPA, cedolino settembre 2026: quando è previsto il pagamento

Introduzione
Il cedolino NoiPA permette ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di verificare ogni mese la propria situazione retributiva, dall'importo lordo alle diverse trattenute, fino alla somma effettivamente accreditata. Il documento è disponibile in formato digitale nell'area personale del portale NoiPA e sull'app ufficiale. Per consultarlo bisogna autenticarsi con SPID, CIE o CNS, entrare nella sezione “Servizi” e selezionare “Consultazione cedolini”. Una volta scelta la mensilità, il documento può essere visualizzato e scaricato in PDF. La pubblicazione avviene generalmente nella seconda metà del mese, prima della data prevista per l'accredito dello stipendio.
Quello che devi sapere
La piattaforma NoiPA
È utile ricordare come NoiPA sia la piattaforma dedicata alla gestione del personale della pubblica amministrazione. È stata realizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra i vari compiti assolti dalla piattaforma ci sono anche quelli legati alla gestione di stipendi, adempimenti fiscali e quelli legati alle pensioni.
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Il cedolino
Il cedolino è un documento in formato elettronico, scaricabile dalla propria area personale sul sito di NoiPA, composta da una struttura standard che prevede due diverse parti, in una o più pagine fisiche (a seconda della quantità di informazioni da prospettare). La prima parte contiene le informazioni riepilogative; la seconda parte contiene invece gli elementi di dettaglio riepilogate nella prima pagina.
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Come leggere il documento
Il cedolino è suddiviso in diverse aree:
- Nella parte superiore sono riportati i dati dell'amministrato, tra cui nome, cognome, codice fiscale e numero di partita, insieme alle informazioni sulla sede di servizio, sulla qualifica e sull'inquadramento contrattuale. Viene indicata anche la natura del rapporto, a tempo indeterminato o determinato;
- La parte centrale contiene il dettaglio delle competenze e delle ritenute. Le prime comprendono le somme maturate dal dipendente, mentre le seconde indicano gli importi sottratti alla retribuzione;
- Nella sezione finale sono invece riepilogati il netto da pagare, le coordinate bancarie utilizzate per l'accredito e i dati progressivi relativi agli imponibili fiscali e previdenziali.
Le componenti dello stipendio
La retribuzione lorda comprende una componente fissa e continuativa, a partire dallo stipendio tabellare, il cui valore dipende dall'inquadramento professionale e dall'anzianità di servizio. Può essere presente anche l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), riconosciuta nei periodi che precedono il rinnovo del contratto. A queste somme si possono aggiungere indennità, compensi accessori, straordinari e altri importi legati a specifiche attività o incarichi. La composizione della busta paga varia quindi in funzione del profilo professionale, del contratto applicato e delle eventuali prestazioni aggiuntive.
Le trattenute previdenziali
Per arrivare dal lordo al netto vengono applicate diverse trattenute. Tra quelle previdenziali rientrano i contributi INPS, normalmente pari all'8,80% dell'imponibile previdenziale per la quota a carico del dipendente. Può essere inoltre presente il contributo dello 0,35% al Fondo Credito, destinato a finanziare specifiche prestazioni sociali e creditizie per i dipendenti pubblici. A seconda della posizione individuale possono comparire anche voci relative al TFR o al TFS.
Le imposte sul reddito
La principale trattenuta fiscale è l'IRPEF, calcolata sull'imponibile secondo le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito. Dall'imposta lorda vengono sottratte le detrazioni spettanti, comprese quelle per lavoro dipendente e, quando previste, per i familiari a carico. Nel cedolino figurano inoltre le addizionali IRPEF regionale e comunale, determinate sulla base della residenza fiscale. Le relative somme vengono generalmente trattenute a rate tra marzo e novembre, con una conseguente possibile riduzione dello stipendio netto rispetto ai primi mesi dell'anno.
Quando arriva lo stipendio
Per le emissioni ordinarie, l'accredito della mensilità è previsto generalmente il 23 del mese e non oltre il 30: per il mese di settembre varrà quindi la regola generale. Se la data coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo, il pagamento viene normalmente anticipato al precedente giorno lavorativo. Esistono inoltre emissioni speciali, utilizzate per liquidare alcune somme che non rientrano nel normale ciclo mensile di pagamento.
Cosa fare se ci sono errori
Il controllo del cedolino permette di individuare eventuali anomalie, come importi inattesi, dati contrattuali non aggiornati o variazioni del netto non immediatamente comprensibili. Quando l'errore riguarda la posizione giuridica o economica, bisogna rivolgersi all'ufficio competente della propria amministrazione, che può effettuare le verifiche e trasmettere a NoiPA le eventuali variazioni. Per modificare le coordinate bancarie o gestire alcune detrazioni fiscali è invece possibile utilizzare i servizi self-service disponibili nell'area personale. Per le altre problematiche si può ricorrere al servizio di assistenza della piattaforma. Un controllo periodico del cedolino consente così di verificare non soltanto la cifra accreditata, ma anche che tutte le componenti della retribuzione e le relative trattenute siano state applicate correttamente.
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