Scuola, migliaia di insegnanti rinunciano al posto fisso al Nord

Il sindacato Anief sottolinea che questa situazione "non si sarebbe venuta a creare se solo fossero state previste delle indennità per i lavoratori fuori sede, come pure degli sconti fiscali sugli affitti e sui trasporti”. “Tutte disposizioni che, dopo quanto accaduto, diventano per noi inderogabili”, dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.

Il sindacato ora chiede quindi specifiche risorse in Legge di bilancio per garantire la continuità didattica e affrontare il diverso costo della vita che porta chi lavora nelle scuole italiane a decidere di rinunciare alla stabilizzazione perché lontana da casa. “Le rinunce ai contratti a tempo indeterminato - commenta Pacifico - dimostrano che è necessario introdurre una specifica indennità per chi lavora fuori sede, come già avviene nel privato. La maggior parte degli insegnanti è pendolare e viene dal Sud. Per il caro affitti servono le norme attuative del Piano casa e modifiche per permettano lo sgravio fiscale previsto per chi lavora in montagna, oltre che esenzioni fiscali per le spese dei trasporti. Come sindacato autonomo lo abbiamo chiesto al tavolo con l’Aran per il rinnovo contrattuale”.

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