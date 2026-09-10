Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2025, il costo degli affitti con contratto 3+2 è aumentato in tutti i 103 capoluoghi presi in esame, con una crescita media del 24,6%. Anche i contratti ordinari 4+4 hanno registrato un incremento generalizzato, ma leggermente superiore, pari al 27,9%. Il dato medio, però, nasconde differenze anche molto marcate tra una città e l'altra.

Secondo l'elaborazione fatta dal Sole 24 Ore dei dati Omi, in 44 capoluoghi (su 103) la crescita dei canoni concordati è stata superiore a quella degli affitti a mercato libero. Nei centri in cui il mercato immobiliare ha invece seguito una traiettoria più sostenuta, il 4+4 ha generalmente mantenuto un ritmo di aumento maggiore, come ci si potrebbe attendere in presenza di una forte pressione sui prezzi.

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