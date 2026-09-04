L'Affordable Housing Act non è visto di buon occhio dall’Aigab, l’Associazione italiana gestori affitti brevi, che lo definisce un regolamento non sullo stress abitativo ma “contro gli affitti brevi”. Il regolamento in questione, si legge nella nota diffusa dall'Associazione, sarebbe “direttamente applicabile senza recepimento nazionale” e “sembrerebbe prevedere per le autorità nazionali, regionali e comunali una procedura comune per limitare gli affitti brevi e l'acquisto/uso di immobili non adibiti a prima residenza nelle 'aree di stress abitativo'". Le conseguenze, per l’Aigab, sono gravi: “Se i sindaci avranno il potere di introdurre restrizioni alle locazioni brevi, l'Italia rischia di perdere milioni di posti letto e milioni di arrivi a vantaggio di altri Paesi europei con un impatto negativo su turismo e bilancia dei pagamenti”.

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