Carta dedicata a te 2026, liste beneficiari e data primo accredito

Introduzione

Saranno 1.177.597 le carte "Dedicata a te" destinate alle famiglie in condizioni di difficoltà economica per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Lo ha chiarito l'Inps nel messaggio n. 2906 del 22 settembre 2026, pubblicato sulla base delle indicazioni contenute nel decreto interministeriale del 24 giugno 2026 e nel successivo decreto direttoriale del Ministero dell'Agricoltura. La misura è finanziata con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e introduce una novità rispetto alle precedenti edizioni: verrà predisposta un'unica graduatoria dei beneficiari valida per entrambe le annualità.