Carta dedicata a te 2026, liste beneficiari e data primo accredito

Introduzione
Saranno 1.177.597 le carte "Dedicata a te" destinate alle famiglie in condizioni di difficoltà economica per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Lo ha chiarito l'Inps nel messaggio n. 2906 del 22 settembre 2026, pubblicato sulla base delle indicazioni contenute nel decreto interministeriale del 24 giugno 2026 e nel successivo decreto direttoriale del Ministero dell'Agricoltura. La misura è finanziata con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e introduce una novità rispetto alle precedenti edizioni: verrà predisposta un'unica graduatoria dei beneficiari valida per entrambe le annualità.
Quello che devi sapere
Chi può ottenere la Carta
Non è necessario presentare alcuna domanda. I beneficiari vengono individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data del 3 agosto 2026, risultano in possesso di un Isee ordinario non superiore a 15mila euro e con tutti i componenti iscritti all'Anagrafe della popolazione residente.
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Chi è escluso
L'Inps precisa inoltre che il contributo non spetta ai nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di inclusione, la Carta Acquisti o altre misure di sostegno alla povertà di carattere nazionale, regionale o comunale. Sono esclusi anche i nuclei nei quali almeno un componente percepisce Naspi, indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll), indennità di mobilità, cassa integrazione o altre forme di sostegno al reddito legate alla disoccupazione involontaria.
Quanto vale il beneficio
La misura consiste in un contributo economico di 500 euro per ogni annualità, erogato tramite una carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane attraverso Postepay. Le carte saranno attivate con l'accredito del contributo a partire da ottobre 2026, mentre l'erogazione della quota relativa al 2027 è prevista dal mese di aprile del prossimo anno. Le carte distribuite negli anni precedenti resteranno valide anche per le annualità successive, a condizione che il beneficiario venga confermato nelle nuove liste predisposte dagli enti competenti.
Primo acquisto entro il 16 dicembre
Per non perdere il beneficio, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2026. In caso contrario scatterà la decadenza dal contributo relativo all'annualità 2026.
Cosa si può comprare
Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Restano escluse tutte le bevande alcoliche. La carta potrà essere utilizzata negli esercizi commerciali aderenti e, come nelle precedenti edizioni, i possessori avranno diritto a una scontistica del 15% presso i negozi convenzionati con il Ministero dell'Agricoltura.
Al via le procedure per i Comuni
L'inps ha inoltre comunicato che dalle ore 14 del 24 settembre 2026 sarà disponibile per i Comuni l'applicativo online dedicato alla gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari. Le amministrazioni locali dovranno verificare e consolidare le liste entro il 13 ottobre 2026, termine fissato per la chiusura del servizio. Successivamente l'Inps trasmetterà gli elenchi definitivi a Poste Italiane, che provvederà alla messa a disposizione della carta e all'associazione dei codici identificativi ai singoli beneficiari.
Le priorità per l'assegnazione
Nella formazione delle graduatorie sarà data precedenza ai nuclei familiari con almeno 3 componenti e con figli minori, seguendo un ordine di priorità basato sulla composizione familiare e sull'Isee più basso. In particolare, avranno la precedenza le famiglie con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2012, seguite da quelle con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2008, e infine, dagli altri nuclei con almeno tre componenti.
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