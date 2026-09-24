Deficit-Pil al 3,1% e procedura infrazione, cosa cambia per l’economia

Un altro elemento destinato a pesare sul futuro dei conti è la cosiddetta clausola nazionale per gli investimenti nella sicurezza e nel settore energetico. L’Italia ha già comunicato alla Commissione europea l’intenzione di utilizzarla, chiedendo di poter sottrarre dal calcolo del deficit una quota pari all’1,5% del Pil nell’arco dei prossimi due anni: circa 36 miliardi di euro. La possibilità di usufruire di questo margine, tuttavia, non è automatica. Le relative risorse dovranno essere inserite nei documenti di bilancio e la scelta dovrà essere valutata anche alla luce della posizione dell’Italia nella procedura per deficit eccessivo. È proprio su questo punto che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha evidenziato una possibile criticità. Il meccanismo crea infatti una differenza tra i Paesi: chi supera il 3% di deficit proprio a causa delle maggiori spese per difesa ed energia può beneficiare della clausola senza entrare nella procedura, mentre uno Stato che è già oltre la soglia, come l’Italia, potrebbe utilizzare la deroga senza per questo riuscire automaticamente a chiudere il dossier sul disavanzo.