Surroga mutuo e tasso fisso, perché conviene dopo il rialzo dei tassi

In questo scenario, la surroga del mutuo può tornare a essere un'opzione da prendere in considerazione per chi ha sottoscritto il finanziamento in passato e oggi si trova con condizioni meno favorevoli rispetto a quelle disponibili sul mercato. La surroga permette di trasferire il mutuo da una banca a un'altra, mantenendo invariati il debito residuo e la garanzia ipotecaria. L'operazione non prevede costi di istruttoria, perizia o penali: le spese sono infatti sostenute dalla banca subentrante. L'operazione può interessare sia chi ha acceso anni fa un finanziamento a un tasso oggi poco competitivo, sia chi ha scelto il variabile e vuole ridurre l'esposizione alle possibili oscillazioni future dei tassi.

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