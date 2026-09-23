Pensione di ottobre, per alcuni importo diverso dal mese precedente

Le ultime tabelle della Ragioneria, infatti, sanciscono l'aumento dell'età pensionabile legata all'aspettativa di vita. Nel 2027, infatti, si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e tre mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e sei mesi mentre nel 2031 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata, al di là dall'età, si dovranno invece avere 42 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 e 43 anni e un mese nel 2028. Poi serviranno 43 anni e quattro mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031 (un anno in meno per le donne).