Bonus box auto 2026, vantaggio per detrazione fiscale e assicurazione

Nel 2026 l’agevolazione permette di recuperare il 50% della spesa se il box è pertinenza della prima casa, il 36% negli altri casi, fino a un massimo di 96.000 euro, spalmato in dieci quote annuali. Queste percentuali valgono fino al 31 dicembre 2026: nel 2027, infatti, le percentuali scendono al 36% per la prima casa e al 30% negli altri casi. Per chi sta valutando l’investimento, quindi, è più conveniente cercare di chiudere la pratica entro la fine di quest’anno.

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