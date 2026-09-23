Bonus box auto 2026, vantaggio per detrazione fiscale e assicurazione

Bonus box auto 2026, vantaggi per detrazione fiscale e assicurazione. Quanto si risparmia?Economia
Introduzione
Anche nel 2026 si può usufruire della detrazione Irpef per chi costruisce o acquista un box o posto auto, a determinate condizioni. Nel 2027 la detrazione rimane, ma le percentuali cambiano. Il vantaggio, comunque, non è solo fiscale: parcheggiare la macchina in un box e non in strada, infatti, incide anche sul costo dell'assicurazione RC.
Quello che devi sapere
Il bonus box auto 2026
Il cosiddetto “bonus box auto” è una detrazione Irpef per chi costruisce un nuovo box o posto auto oppure lo acquista direttamente dall’impresa costruttrice. Le condizioni principali per usufruire della detrazione sono due: il legame del garage con l’abitazione e il pagamento attraverso un bonifico “parlante”.
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Le percentuali
Nel 2026 l’agevolazione permette di recuperare il 50% della spesa se il box è pertinenza della prima casa, il 36% negli altri casi, fino a un massimo di 96.000 euro, spalmato in dieci quote annuali. Queste percentuali valgono fino al 31 dicembre 2026: nel 2027, infatti, le percentuali scendono al 36% per la prima casa e al 30% negli altri casi. Per chi sta valutando l’investimento, quindi, è più conveniente cercare di chiudere la pratica entro la fine di quest’anno.
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L’impatto sull’assicurazione
Usufruire dell’agevolazione per il box può essere vantaggioso non solo per le ricadute sul fisco, con la possibilità di recuperare una parte della spesa grazie alla detrazione Irpef, ma anche per l’impatto che un box o un posto auto possono avere sui costi dell’assicurazione Rc. Non lasciare la macchina o la moto in strada, soprattutto di notte, in molti casi può contribuire a far abbassare il prezzo della polizza.
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Il premio medio più basso
Secondo l’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, nel mese di luglio 2026 il 58,7% degli automobilisti e l’82,3% dei motociclisti ha dichiarato di parcheggiare di notte il proprio veicolo in un box privato: sono proprio loro, sottolineano gli esperti, a pagare il premio medio più basso.
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Il peso del parcheggio
Ma quanto incide il parcheggio sulle tasche degli automobilisti? Segugio.it – tra i principali portali nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – ha cercato di rispondere a questa domanda. Come? Analizzando le risposte alla domanda sul ricovero notturno del proprio veicolo, fornite a luglio 2026 dagli utenti del comparatore.
Dove parcheggiano gli italiani?
Da quanto è emerso, il box privato risulta il ricovero notturno più utilizzato per le auto: viene impiegato dal 58,7% degli utenti. Al secondo posto troviamo l’area recintata privata, utilizzata dal 21,9%. Al terzo posto c’è il parcheggio in strada: 17,8%. Il parcheggio pubblico, invece, resta una soluzione marginale che di ferma sotto il 2%.
Dall’analisi delle risposte, poi, emerge che per le moto il ruolo del box privato è ancora più marcato e la percentuale di chi non ne fa a meno cresce ancora: viene utilizzato, infatti, dall’82,3% degli utenti. Al secondo posto si piazza l’area recintata privata, che comunque è staccata al 12,3%, e al terzo posto la strada al 4,3%. Anche per le moto, infine, il parcheggio pubblico si ferma sotto il 2%.
Perché è importante per l’assicurazione
Il posto in cui si parcheggia vicino casa il proprio mezzo, che sia moto o auto, è importante anche per stabilire il presso delle assicurazioni. Tra le informazioni che le compagnie chiedono ai clienti prima di valutare il rischio assicurativo, infatti, c’è proprio il “luogo del ricovero notturno del veicolo”. Questo dettaglio si riflette direttamente sul premio.
Come cambiano i prezzi
L’analisi di Segugio.it mostra anche come cambiano i costi per chi ha un box privato e chi parcheggia in strada. Per le auto, gli utenti che dispongono di un box privato pagano una cifra inferiore: hanno un premio medio di 487,32 euro, il 4,1% in meno rispetto alla media di 508,24 euro. Chi lascia l'auto in strada paga un premio medio di 555,42 euro: +9,3% sulla media.
Le stesse differenze valgono anche per le moto: chi dispone di un box privato paga un premio inferiore dell'1,6% rispetto alla media, mentre chi lascia la moto in strada subisce un rincaro dell'11,5%.
Il paradosso delle grandi città
“Emerge però un paradosso”, sottolinea l’Osservatorio assicurativo di Segugio.it: nelle grandi città, dove il box privato sarebbe più utile, la sua diffusione tende a essere inferiore rispetto al resto della regione. Tuttavia, l'effetto sul premio assicurativo non è uniforme.
Qualche esempio? Nella provincia di Milano il box privato è utilizzato dal 59,7% degli automobilisti, contro il 70,8% del resto della Lombardia: ma è proprio nella provincia di Milano che si registra il beneficio economico maggiore, con un risparmio medio del 6,9% rispetto al 4,4% del resto della regione.
Nella provincia di Roma, invece, la minore diffusione del box - 51,1% contro il 55,4% del resto del Lazio - si accompagna anche a un vantaggio più contenuto sul premio, pari all'1% contro il 5,3%.
Nella provincia di Napoli, la diffusione del box è in linea con il resto della Campania (69,0% contro 69,3%), ma il risparmio resta inferiore: 1% contro il 2,6% della regione.
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