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Danni da grandine all'auto: cosa copre l'assicurazione e quanto costa la riparazione

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Introduzione

Una violenta grandinata ha colpito la Brianza intorno alle 4:30 di venerdì 17 luglio 2026, con chicchi grossi come uova che hanno devastato l'asse tra Cesano Maderno e il bacino del Seveso. Decine di auto parcheggiate in strada hanno riportato carrozzerie ammaccate, fari distrutti, parabrezza e lunotti in frantumi. Danni anche a Desio, Meda, Barlassina, Limbiate, Ceriano Laghetto e Solaro, dove le raffiche hanno abbattuto alberi finiti sulle carreggiate. L'evento era stato annunciato dalle previsioni e preceduto dalle allerte della Protezione civile regionale. Ma quali polizze coprono davvero i danni da grandine? Chi risponde se un albero cade sull'auto? E quanto costa rimettere a posto la carrozzeria? Ecco cosa c'è da sapere.

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Quello che devi sapere

Cosa è successo in Brianza

Il fronte temporalesco ha investito il territorio tra il Milanese e la Monza Brianza nel cuore della notte, con l'impatto più violento intorno alle 4:20-4:30 di venerdì 17 luglio 2026. I danni maggiori si registrano a Cesano Maderno e Seveso: nel quartiere di Binzago si contano vetri di auto rotti, tetti e pannelli fotovoltaici colpiti, tapparelle bucate. La perturbazione ha poi proseguito verso Est, su Seregno, Arcore e il Vimercatese, in direzione della Bergamasca. Alle prime luci dell'alba lo scenario lungo le strade era quello di decine di vetture con carrozzerie profondamente ammaccate.

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Rc auto e Kasko: perché non bastano

La responsabilità civile auto, obbligatoria per tutti, risarcisce esclusivamente i danni provocati a terzi: se è la propria vettura a essere colpita dalla grandine o da altri agenti atmosferici, non scatta alcun rimborso. Nemmeno la Kasko, contrariamente a quanto molti automobilisti credono, interviene automaticamente su questo tipo di sinistro. Per essere tutelati servono coperture accessorie specifiche, che vanno acquistate separatamente.

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La polizza eventi atmosferici: cosa copre e quanto costa

Per ottenere il risarcimento dei danni alla carrozzeria occorre sottoscrivere la garanzia Eventi atmosferici o Eventi naturali. Il perimetro è ampio: oltre alla grandine rientrano tempeste, bufere, uragani, trombe d'aria, frane, valanghe, slavine, alluvioni e inondazioni. L'indennizzo deve corrispondere al valore commerciale del veicolo al momento della calamità, decurtato però delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto.

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La polizza cristalli per i vetri

I danni a parabrezza, lunotto e finestrini rientrano nella garanzia cristalli, anch'essa facoltativa. Il proprietario può stipularla in qualsiasi momento, anche in una data diversa da quella della Rc auto e presso una compagnia differente da quella che assicura il veicolo. Il costo si aggiunge a quello della polizza obbligatoria e oscilla generalmente tra i 50 e i 90 euro l'anno, con variazioni da compagnia a compagnia. Un dettaglio spesso trascurato riguarda la ripetibilità: diversi contratti limitano il numero di sinistri risarcibili nell'arco dell'annualità, di norma uno o due, oppure fissano un tetto di spesa complessivo che si esaurisce cumulando gli interventi. Non è una regola di legge, ma una clausola contrattuale: va verificata caso per caso prima della sottoscrizione.

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Franchigie, scoperti e massimali: le voci che riducono il rimborso

Sottoscrivere la copertura non equivale a incassare l'intero importo del danno. Dalla somma liquidata vanno sottratti lo scoperto, cioè la percentuale che resta a carico dell'assicurato, e la franchigia, l'importo fisso non indennizzabile. È inoltre frequente la previsione di un massimale: superata quella cifra, le spese di riparazione o sostituzione tornano interamente a carico del proprietario. Sono clausole da verificare prima della firma, non dopo il temporale.

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Perché serve il bollettino ufficiale per ottenere il risarcimento

Le compagnie non liquidano il sinistro sulla sola parola dell'assicurato. Perché il rimborso scatti è necessario che l'evento atmosferico risulti certificato da un centro meteorologico ufficiale attraverso un bollettino, e che sia stato riscontrato da più automobilisti nella stessa area. È la ragione per cui, dopo una grandinata come quella brianzola, la documentazione fotografica dei danni e la registrazione ufficiale del fenomeno diventano decisive per la pratica.

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Le allerte regionali: a cosa servono davvero

L'allerta meteo non è una previsione, ma un atto del sistema di protezione civile: il Centro funzionale della Regione la dirama sulla base dei modelli previsionali per attivare i piani comunali di emergenza e informare la popolazione. Nei giorni precedenti la grandinata brianzola la Lombardia era stata interessata da avvisi per temporali, con segnalazione esplicita del rischio grandine e raffiche di vento. Il messaggio ha una funzione operativa: mettere i cittadini nelle condizioni di adottare comportamenti di autoprotezione, come ricoverare l'auto in garage o evitare la sosta sotto gli alberi.

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Alberi caduti sull'auto: chi paga

Se un albero si abbatte su una vettura, la responsabilità è disciplinata dall'articolo 2051 del Codice civile: l'ente proprietario dell'area risponde in quanto custode, salvo dimostrare il caso fortuito. L'allerta meteo diramata prima dell'evento contribuisce a qualificare il fenomeno come eccezionale, ma la Cassazione ha più volte escluso l'esimente quando la pianta risultava malata o priva di manutenzione: l'allerta non produce un esonero automatico. Sul fronte opposto, l'avviso preventivo può fondare un concorso di colpa dell'automobilista che, pur informato, abbia parcheggiato sotto un albero.

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Riparare i danni: tirabolli e vetri

Le ammaccature da grandine si possono spesso eliminare senza sostituire pezzi di carrozzeria, ricorrendo al tirabolli: sfruttando l'effetto memoria della lamiera, l'artigiano specializzato riporta in sede le porzioni cedute senza intaccare la verniciatura. Il limite è la vernice: se presenta crepe, l'intervento rischia di restituire una superficie liscia ma destinata ad arrugginire. Più complessa la partita dei cristalli: esistono resine che bloccano la propagazione delle piccole crepe, ma su danni estesi o vetri sfondati resta solo la sostituzione.

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Quanto costa: da 400 a oltre 5.000 euro

Non esiste un tariffario: la spesa dipende dall'entità delle ammaccature, dal tipo di cristallo da sostituire, dal modello di auto e dall'officina scelta. In linea generale si va da un minimo di circa 400 euro fino a superare, in alcuni casi anche largamente, i 5.000 euro. Il consiglio è raccogliere più preventivi presso officine diverse prima di affidare il lavoro.

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