Introduzione

Una violenta grandinata ha colpito la Brianza intorno alle 4:30 di venerdì 17 luglio 2026, con chicchi grossi come uova che hanno devastato l'asse tra Cesano Maderno e il bacino del Seveso. Decine di auto parcheggiate in strada hanno riportato carrozzerie ammaccate, fari distrutti, parabrezza e lunotti in frantumi. Danni anche a Desio, Meda, Barlassina, Limbiate, Ceriano Laghetto e Solaro, dove le raffiche hanno abbattuto alberi finiti sulle carreggiate. L'evento era stato annunciato dalle previsioni e preceduto dalle allerte della Protezione civile regionale. Ma quali polizze coprono davvero i danni da grandine? Chi risponde se un albero cade sull'auto? E quanto costa rimettere a posto la carrozzeria? Ecco cosa c'è da sapere.