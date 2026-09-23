Nuove banconote euro, 10 milioni di voti: quando si saprà il vincitore

“Fiumi e uccelli non conoscono frontiere. Sono un simbolo di libertà e unità tra i cittadini europei e incarnano il nostro legame con la natura. L’Europa vanta un’ampia varietà di fiumi e uccelli che sono per noi una fonte di ispirazione e ci ricordano la nostra responsabilità di tutelare l’ambiente”, è invece la spiegazione alla base della scelta del macrotema “Fiumi e uccelli”, a metà tra metafora sociale e attenzione all’ambiente.