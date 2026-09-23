Nuove banconote euro, 10 milioni di voti: quando si saprà il vincitore

Introduzione
Grande partecipazione per il sondaggio pubblico della Banca centrale europea per scegliere le future banconote Euro: hanno votato quasi 10 milioni di persone (9,96 milioni per la precisione), circa il 2,6% della popolazione di tutta l’Eurozona. Un “risultato straordinario”, secondo la presidente della Bce, Christine Lagarde. L’interesse è stato “forte in tutte le fasce di età, comprese le generazioni più giovani, con due terzi delle risposte provenienti da persone sotto i 35 anni", fa sapere in un comunicato l’istituto di Francoforte. La decisione finale è attesa intorno alla fine del 2026 (QUI TUTTI I DISEGNI FINALISTI AMMESSI AL SONDAGGIO).
Quello che devi sapere
I sondaggi per le nuove banconote Euro
Il sondaggio era stato aperto il 23 luglio e si è chiuso lunedì 21 settembre 2026. I disegni finalisti ammessi alla selezione erano 10, ispirati a due macrotemi: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. Un secondo sondaggio, condotto da una società di ricerca indipendente presso un campione rappresentativo di cittadini dell'area dell'euro, è attualmente in fase di conclusione. Gli esiti di entrambe le rilevazioni, insieme alle raccomandazioni della giuria indipendente del concorso e a una valutazione tecnica, contribuiranno alla decisione del Consiglio direttivo della Bce sul concetto grafico definitivo per le future banconote.
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I disegni definitivi devono ancora arrivare
I disegni visti finora non sono però quelli finali: a seguito della decisione del Consiglio direttivo, il disegno prescelto sarà adattato ed elaborato ulteriormente per la realizzazione delle banconote definitive.
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Quando arriveranno le nuove banconote Euro?
L’emissione delle nuove banconote dovrebbe avvenire gradualmente a partire dagli inizi degli anni 2030: avranno caratteristiche di sicurezza più avanzate, per renderle più difficili da falsificare, e miglioramenti in termini di accessibilità e sostenibilità. Quelle attualmente in circolazione continueranno ad avere corso legale e potranno quindi essere utilizzate parallelamente alla nuova serie.
Il macrotema “Cultura europea”
Come spiega la Bce, il macrotema “Cultura europea” è stato scelto per omaggiare il “ricco patrimonio culturale e il dinamismo dei settori creativi e culturali dell’Europa”, elementi che “rafforzano la nostra identità comune europea, creando un senso di appartenenza condiviso”. La cultura, continua l’istituto, “promuove i valori comuni, l’inclusione e il dialogo in Europa e oltre i suoi confini, la cultura unisce i popoli”.
Il macrotema “Fiumi e uccelli”
“Fiumi e uccelli non conoscono frontiere. Sono un simbolo di libertà e unità tra i cittadini europei e incarnano il nostro legame con la natura. L’Europa vanta un’ampia varietà di fiumi e uccelli che sono per noi una fonte di ispirazione e ci ricordano la nostra responsabilità di tutelare l’ambiente”, è invece la spiegazione alla base della scelta del macrotema “Fiumi e uccelli”, a metà tra metafora sociale e attenzione all’ambiente.
I disegni e i progetti selezionati
I 10 disegni finalisti coprono i tagli di banconote che vanno da 5 a 200 euro: sei tagli, per 10 disegni, quindi 60 disegni in tutto.
Il disegno A
Il disegno A è stato progettato dallooost Grootens ed è una riflessione su come si forma la cultura.
Il disegno B
Il disegno B è stato progettato da PunktFormStrich: ogni taglio presenta una determinata specie di uccello in relazione al suo habitat, collegando la biodiversità ai paesaggi europei.
Il disegno C
Il disegno C è dell’agenzia di design Neue Gestaltung GmbH e racconta l’Europa come “un luogo di cultura e condivisione”.
Il disegno D
Il disegno D, di Rudy Guedj e François Girard-Meunier, rappresenta sei uccelli, raffigurati in paesaggi astratti, “connessi dal continuo fluire di un fiume, da una sorgente di montagna a un mare in tempesta”.
Il disegno E
Nel disegno E, di Myrsini Vardopoulou, “l’approccio comunicativo è incentrato sul valore universale del lavoro di ogni individuo piuttosto che sulla sua personalità”.
Il disegno F
Il disegno F è di Jan Robert Dünnweller e va a illustrare il motto ufficiale dell’Unione europea: “Unita nella diversità”.
Il disegno G
Il disegno G, di Rubio & del Amo e Cruz más Cruz, raffigura personaggi che hanno forgiato l’Europa, ognuno posizionato al centro della banconota.
Il disegno H
Il disegno H, di Atelier Goppel-Toperngpong, torna sugli uccelli, rappresentati vicino a corsi d’acqua. “L’acqua scorre. È il fondamento stesso della vita: plasma il nostro ambiente e gli habitat della ricca avifauna europea raffigurata sulle banconote”, spiega la Bce, definendola “una perfetta analogia per l’UE”.
Il disegno I
Anche il disegno I, di Isabelle Daëron, ruota intorno al tema naturalistico. Qui, l’uccello “simboleggia il dialogo e l’interdipendenza tra le nostre società e la natura”.
Il disegno J
E ancora, anche il disegno J, di Jille Tietäväinen, “narra una storia visiva dei fiumi europei, dalle loro sorgenti montane fino alla confluenza nel mare”, dove “i protagonisti sono gli uccelli europei nei loro habitat naturali”.
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