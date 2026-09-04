WeSec, il Salone della Sicurezza per banche imprese e cittadini

WeSec, il Salone per banche imprese e cittadini su sicurezza integrata, geopolitica e AI
Il 22 e 23 settembre debutta all'Allianz MiCo di Milano WeSec, il Salone della Sicurezza promosso dall'ABI. Geopolitica, cybersecurity, intelligenza artificiale, infrastrutture critiche e sicurezza fisica saranno al centro di due giornate di confronto tra istituzioni, banche, imprese, mondo della ricerca e tech. La partecipazione è gratuita, previa registrazione
Due giornate, cinque aree tematiche, oltre 20 sessioni di dibattito, dai grandi temi di scenario ai confronti più tecnici. Tutto in un unico evento: WeSec, il Salone della Sicurezza, promosso da ABI (Associazione Bancaria Italiana). L’appuntamento è per il 22 e 23 settembre 2026, all’Allianz MiCo di Milano. Al centro del dibattito ci saranno le incertezze geopolitiche del nostro tempo, ma anche l’intelligenza artificiale, il quantum computing, la vulnerability, le frodi, l’identità digitale, le infrastrutture critiche, la Cyberwarfare, la resilienza operativa, la sicurezza phygital e la cultura della sicurezza . Saranno due giornate di confronto tra settore bancario, istituzioni, imprese, accademia, mondo della tecnologia, consulenza e cittadini sui temi che stanno ridefinendo la protezione di dati, le infrastrutture e i servizi essenziali.
WeSec è realizzato da ABI in collaborazione con CERTFin, ABI Lab, OSSIF e FEduF, con il partner istituzionale PagoPA e con il knowledge partner Deloitte.
Gli obiettivi strategici
Attraverso WeSec l’ABI si propone di promuovere una visione integrata della sicurezza, superando la tradizionale separazione tra rischi fisici, digitali, economici e infrastrutturali; costruire un luogo stabile di confronto tra banche, istituzioni, autorità, imprese, associazioni di categoria, mondo della ricerca, operatori tecnologici e stakeholder per condividere esperienze, strategie, visioni comuni e soluzioni; anticipare l’evoluzione delle minacce e delle vulnerabilità, analizzando l’impatto delle trasformazioni geopolitiche, normative e tecnologiche sull’economia e sui servizi essenziali; valorizzare il ruolo del settore bancario e finanziario come componente centrale dell’ecosistema della sicurezza e come interlocutore delle istituzioni, delle imprese e degli altri ambiti strategici dell’Italia; diffondere consapevolezza e cultura della sicurezza, coinvolgendo anche cittadini, scuole e giovani generazioni, perché la protezione di dati, servizi e infrastrutture è una responsabilità condivisa; rafforzare cooperazione e capacità di risposta, trasformando la sicurezza in una leva di innovazione, continuità operativa e fiducia.
Come funziona WeSec
L’accesso alla due-giorni di evento, che si svolgerà dalle 8.30 alle 18.00, è gratuito. Durante il Salone, esponenti di Istituzioni, aziende e mondo accademico si confronteranno per approfondire e individuare le strategie e le tecnologie più avanzate in un percorso di rafforzamento della sicurezza e della resilienza dell’intero ambito economico, nazionale ed europeo. Le sessioni tematiche ospiteranno rappresentanti delle Istituzioni e delle Autorità nazionali ed europee, esperti del mondo finanziario, Forze dell’ordine, dell’industria, della ricerca e della tecnologia per delineare scenari e strategie, raccontare best practice e condividere esperienze. Ci sarà anche uno spazio espositivo di 3mila metri quadrati a disposizione per attività e occasioni di networking nell’ambito del quale le aziende partner potranno presentare ai visitatori i loro prodotti e le loro soluzioni orientate alla sicurezza.
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Le cinque aree tematiche
Le sessioni di approfondimento e dibattito che compongono l’agenda delle due giornate di WeSec sono organizzate secondo cinque aree tematiche che sono le seguenti:
- Cybersecurity, frodi e data privacy
- Sovranità dell’infrastruttura finanziaria
- Artificial intelligence e nuove tecnologie
- Sicurezza fisica e resilienza infrastrutturale
- Cultura della sicurezza: awareness e responsabilità condivisa
Inoltre, il programma vedrà alternarsi momenti di riflessione strategica e sessioni di taglio più operativo. Le plenarie saranno dedicate ai grandi temi che stanno ridefinendo il concetto di sicurezza, mentre gli approfondimenti entreranno nel merito di frodi, Intelligenza Artificiale, protezione dei dati, infrastrutture critiche e finanza, nella consapevolezza che la crescente digitalizzazione dei servizi finanziari rende i temi della cybersecurity, della prevenzione delle frodi e della protezione dei dati sempre più strategici per l’intero settore bancario. Con l’obiettivo non solo di consolidare i presidi contro i rischi tecnologici ma anche di rafforzare la fiducia dei clienti, così contribuendo alla stabilità dell’intero ecosistema economico e sociale. Le banche affrontano questa sfida, attuale e prospettica, lavorando costantemente sia sulle proprie capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, sia potenziando la propria governance, così da affrontare la questione della sicurezza in tutte le sue dimensioni.
Rottigni (ABI): “La sicurezza richiede investimenti continui”
“La sicurezza è diventata uno dei fattori abilitanti dello sviluppo economico e dell’innovazione. Oggi proteggere infrastrutture, dati, servizi e persone significa creare le condizioni necessarie affinché cittadini e imprese possano cogliere pienamente le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Per questo la sicurezza richiede investimenti continui, capacità di innovazione e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, settore finanziario, imprese tecnologiche e mondo della ricerca. Con WeSec vogliamo creare uno spazio permanente di confronto tra tutti gli attori coinvolti, favorendo una visione condivisa delle sfide che attendono il Paese e l’Europa”, spiega Marco Elio Rottigni, Direttore Generale dell’ABI.
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Partecipazione e programma
La partecipazione a WeSec è gratuita, previa registrazione. Il programma 2026 e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del Salone.
Consulta il programma 2026: www.salonewesec.com/it/programma/agenda
Iscriviti a WeSec: www.salonewesec.com/it/iscriviti
Sito ufficiale: www.salonewesec.com