WeSec, il Salone della Sicurezza per banche imprese e cittadini

Il 22 e 23 settembre debutta all'Allianz MiCo di Milano WeSec, il Salone della Sicurezza promosso dall'ABI. Geopolitica, cybersecurity, intelligenza artificiale, infrastrutture critiche e sicurezza fisica saranno al centro di due giornate di confronto tra istituzioni, banche, imprese, mondo della ricerca e tech. La partecipazione è gratuita, previa registrazione

Due giornate, cinque aree tematiche, oltre 20 sessioni di dibattito, dai grandi temi di scenario ai confronti più tecnici. Tutto in un unico evento: WeSec, il Salone della Sicurezza, promosso da ABI (Associazione Bancaria Italiana). L’appuntamento è per il 22 e 23 settembre 2026, all’Allianz MiCo di Milano. Al centro del dibattito ci saranno le incertezze geopolitiche del nostro tempo, ma anche l’intelligenza artificiale, il quantum computing, la vulnerability, le frodi, l’identità digitale, le infrastrutture critiche, la Cyberwarfare, la resilienza operativa, la sicurezza phygital e la cultura della sicurezza . Saranno due giornate di confronto tra settore bancario, istituzioni, imprese, accademia, mondo della tecnologia, consulenza e cittadini sui temi che stanno ridefinendo la protezione di dati, le infrastrutture e i servizi essenziali.

WeSec è realizzato da ABI in collaborazione con CERTFin, ABI Lab, OSSIF e FEduF, con il partner istituzionale PagoPA e con il knowledge partner Deloitte.