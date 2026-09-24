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Perché nei supermercati italiani c'è carenza di insalate e pomodori

Economia

Caldo record e siccità hanno danneggiato i raccolti: frutta e verdura scarseggiano nei supermercati, con avvisi ai clienti. Per le insalate in busta servirà circa un mese per tornare alla normalità, spiega Confcooperative

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Negli ultimi tempi molti clienti hanno notato che trovare insalata e pomodori è più difficile del solito. In diversi punti vendita di Esselunga sono comparsi cartelli che avvisano di una disponibilità temporaneamente ridotta di alcuni prodotti ortofrutticoli, a causa del clima nelle zone di produzione. Avvisi simili sono segnalati anche in altre catene. 

Le cause: caldo, siccità e maltempo

La spiegazione parte dai campi. Un'estate con temperature sopra la media, poca acqua, incendi e poi grandine e temporali ha messo in difficoltà molte colture. Coldiretti stima danni all'agricoltura per oltre 3 miliardi di euro e parla di perdite fino all'80% in alcune aree per singole produzioni. Settembre è anche un mese di passaggio: pomodori, melanzane e peperoni sono a fine ciclo, mentre le prime insalate e gli spinaci della nuova stagione sono stati danneggiati dal caldo. A soffrire di più sono le insalate in busta e gli ortaggi già lavati e tagliati, la cossidetta quarta gamma. 

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Insalte in busta: servirà circa un mese

Il punto sugli approvvigionamenti lo fa Confcooperative. Per le insalate in pieno campo la stagione è ormai compromessa, con perdite fino al 40%. Per quelle in serra servirà circa un mese per tornare ai quantitativi normali. Il presidente del settore ortofrutticolo di Confcooperative, Vernocchi, parla di una delle fasi più difficili della storia recente del comparto. A pesare le temperature eccezionali, la siccità che hanno compromesso quantità, qualità e continuità delle produzioni.

I prezzi

Non c'è rincaro generale già in corso. Il presidente del mercato ortofrutticolo di Firenze, Gianni Tapinassi, a Repubblica ha però avvertito che, se i pomodori vanno importati dall'Olanda, possono costare 4 euro al chilo all'ingrosso e 7-8 sullo scaffale. Non tutta la verdura è a rischio: la scarsità riguarda soprattutto insalate e pomodori.

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