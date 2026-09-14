Uova fresche Selex ritirate dai supermercati per rischio salmonella

Un lotto di uova Selex è stato richiamato per il rischio di salmonella sul guscio. A quanto si legge sul richiamo si tratta di uova medie di allevamento a terra (categoria A), vendute in confezioni di cartone da sei pezzi. Si tratta del lotto numero H 10813. Il produttore è Società Agricola Fiorin di Lionello &C SS nel Ferrarese. "Si invitano gli utenti a non consumare il prodotto, riconsegnare al punto vendita" si legge nel richiamo.

Riconsegnare il prodotto al supermercato se già acquistato

Come recita lo steso avviso di richiamo, il ritiro dalla vendita del prodotto è scattato dopo la rilevazione della presenza di Salmonella Spp sul guscio delle uova. Le confezioni interessate sono state già ritirate dai punti vendita ma per gli utenti che avessero già acquistato le uova con lotto e scadenza sopra indicati, l’avvertenza è quella di non consumare il prodotto e riconsegnarlo al supermercato di acquisto per ricevere il rimborso del prezzo.