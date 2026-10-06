La procura di Torino ha disposto accertamenti tecnici irripetibili per stabilire le cause della morte di Raffaele Miele, 36 anni, deceduto il primo ottobre scorso all'ospedale Molinette dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore. L'inchiesta, coordinata dal pm Giorgio Nicola, è al momento contro ignoti per l'ipotesi di omicidio colposo. Il conferimento dell'incarico ai consulenti tecnici Matteo Attisani e Alessandro Cicchini è stato fissato per mercoledì prossimo.

Le parole dell'avvocato

"La famiglia ha fatto la denuncia perché secondo loro ci sono state delle incongruenze tra quello che gli hanno dichiarato più volte i sanitari", spiega Petruzzi. I familiari, aggiunge il legale, si sono opposti a un'autopsia eseguita come accertamento diagnostico interno alle Molinette chiedendo l'intervento della magistratura. "Abbiamo voluto che ci fosse un'autopsia disposta dalla procura come accertamento tecnico irripetibile, non come accertamento diagnostico dello stesso ospedale fatto dai dipendenti di chi, secondo la famiglia, probabilmente aveva fatto degli errori", afferma l'avvocato. Petruzzi in passato aveva ricusato il direttore della struttura Complessa di Cardiochirurgia U dell'Ospedale Molinette, il professore Mauro Rinaldi, quando era stato nominato consulente nella vicenda della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore.