Accertamenti sulla presenza di droni vicino alla base militare in Sicilia, dopo l’allarme scattato venerdì: secondo fonti informate, il protocollo di sicurezza è stato attivato alle 17.50 dopo che velivoli quadricotteri a uso civile sono stati avvistati nella zona degli alloggi. L’allarme è rientrato alle 20.30. Le indagini: una delle ipotesi è che si sia trattato di un sorvolo non autorizzato da parte di un drone privato o di una “bravata”. La notizia era stata pubblicata su X dall'account britannico DefenceGeek

Verifiche e accertamenti dopo che alcuni droni sono stati avvistati ieri vicino alla base militare americana di Sigonella, in Sicilia. L'allarme è scattato venerdì alle 17.50 e, secondo fonti informate, è rientrato alle 20.30. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile del sorvolo. Una delle ipotesi è che si sia trattato di un volo non autorizzato da parte di un drone privato o di una “bravata”. La notizia della presenza di droni era stata pubblicata ieri su X dall'account britannico DefenceGeek.

L’allarme per i droni

Venerdì sera, sui social, l'account aveva riferito di velivoli teleguidati non identificati avvistati sopra la base militare statunitense in provincia di Catania. I droni avrebbero sorvolato sia gli alloggi del personale Usa sia le piste. La presunta presenza di droni avrebbe fatto scattare l’allarme tanto che, secondo l’account DefenceGeek, ai voli militari statunitensi diretti alla base di Sigonella era stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta. Oggi fonti informate hanno confermato: l'allarme alla base americana, hanno spiegato, è scattato ieri alle 17.50 dopo che droni quadricotteri a uso civile sono stati avvistati nella zona degli alloggi. Subito è scattato il protocollo di sicurezza. L'allarme, hanno aggiunto, è poi rientrato alle 20.30 di venerdì.

Le verifiche

Ora sono in corso le indagini per risalire al responsabile del sorvolo. Le fonti hanno spiegato che sono stati avviati tutti gli accertamenti per capire cos’è successo e mettere insieme i vari elementi. Le stesse fonti hanno aggiunto che, come da prassi, sono state prese tutte le precauzioni necessarie per i casi in cui si verifica un "ingaggio".

Le ipotesi

Intanto, mentre l’allarme sembra quindi rientrato, emergono le prime ipotesi su quanto successo. Fonti della base hanno spiegato che, al momento, la più accreditata è che potrebbe esserci stato un sorvolo non autorizzato da parte di un drone privato o una “bravata”. L'avvistamento del drone civile, hanno aggiunto le fonti, ha fatto scattare il protocollo di sicurezza: prevede l'intercettazione del segnale tra il radiocomando e il velivolo e la messa in sicurezza delle piste. Le procedure di sicurezza, inoltre, comportano la sospensione dei decolli e l'indicazione agli aerei in avvicinamento di attendere in circuiti di attesa oppure di dirottare verso aeroporti alternativi.