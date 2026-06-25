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Basi militari in Italia, come sono state usate dagli Usa per le operazioni in Iran?

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Ansa/Sky TG24

Dopo le parole del segretario generale della Nato sugli aerei militari Usa decollati dall’Italia verso l’Iran, è arrivata la smentita del governo Meloni. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24, andata in onda il 24 giugno

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