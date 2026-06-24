Il segretario generale della Nato, in un'intervista a Fox News, ha parlato del sostegno dato dall’Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha rivelato che, per supportare la missione, migliaia di voli sono partiti da basi europee: “Ad esempio, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione. Se si guarda a tutta l'Europa, si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo"

Mark Rutte, segretario generale della Nato, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall’Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha anche rivelato che, per supportare la missione, migliaia di voli sono partiti da basi europee. E sull’Italia ha aggiunto: “Ad esempio, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione. Quindi si tratta di un numero enorme. Se si guarda a tutta l'Europa, si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo".