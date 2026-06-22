Sky Cube 22/6 - Trump vs Meloni, cosa rischia l'alleanza?

Dopo il botta e risposta infuocato degli ultimi giorni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la premier italiana ha spiegato che non intende più replicare agli attacchi del presidente degli Stati Uniti. L'obiettivo sembra essere quello di stemperare i toni per salvaguardare le relazioni tra Italia e Usa. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano c'è Andrea Bonini