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Sky Cube 22/6 - Trump vs Meloni, cosa rischia l'alleanza?

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Dopo il botta e risposta infuocato degli ultimi giorni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la premier italiana ha spiegato che non intende più replicare agli attacchi del presidente degli Stati Uniti. L'obiettivo sembra essere quello di stemperare i toni per salvaguardare le relazioni tra Italia e Usa. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano c'è Andrea Bonini

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