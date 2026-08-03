Schianto in Perù, autorità: falso il video sui social

Prosegue l'inchiesta sulle cause del disastro aereo in Perù, in cui hanno perso la vita 13 persone, 7 delle quali italiane. Le autorità peruviane hanno smentito un video circolato sui social che mostrerebbe l'aereo perdere quota: secondo gli investigatori le immagini non sono compatibili con le evidenze raccolte sul luogo dell'incidente. Le indagini sono complicate dall'assenza delle scatole nere, non obbligatorie su questo tipo di velivoli, e l'ipotesi principale resta quella di un'avaria tecnica, dopo che il pilota avrebbe segnalato un problema meccanico prima di perdere i contatti radio. Il ministero dei Trasporti ha sospeso in via precauzionale tutti i voli della compagnia, mentre proseguono le operazioni di identificazione delle vittime con accertamenti medico-legali e test del DNA.