Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Schianto in Perù, autorità: falso il video sui social

Mondo

Prosegue l'inchiesta sulle cause del disastro aereo in Perù, in cui hanno perso la vita 13 persone, 7 delle quali italiane. Le autorità peruviane hanno smentito un video circolato sui social che mostrerebbe l'aereo perdere quota: secondo gli investigatori le immagini non sono compatibili con le evidenze raccolte sul luogo dell'incidente. Le indagini sono complicate dall'assenza delle scatole nere, non obbligatorie su questo tipo di velivoli, e l'ipotesi principale resta quella di un'avaria tecnica, dopo che il pilota avrebbe segnalato un problema meccanico prima di perdere i contatti radio. Il ministero dei Trasporti ha sospeso in via precauzionale tutti i voli della compagnia, mentre proseguono le operazioni di identificazione delle vittime con accertamenti medico-legali e test del DNA.

Prossimi video

Schianto in Perù, autorità: falso il video sui social

Mondo

Trump all'Iran: ultima chance per un accordo su Ormuz

Mondo

Trump: colloqui con Iran in corso in questo momento

Mondo

Israele, scontro tra governo e vertici dell'esercito

Mondo

Schianto aereo Perù, indagini per stabilire cause tragedia

Mondo

Ucraina, drone di Kiev su spiaggia vicino Palazzo Putin

Mondo