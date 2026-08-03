Trump all'Iran: ultima chance per un accordo su Ormuz

Donald Trump avverte l'Iran che è l'ultima occasione per raggiungere un accordo, sostenendo che i colloqui tra Washington e Teheran proseguono nonostante le smentite del regime iraniano. Il presidente americano ha fissato una scadenza per la riapertura dello stretto di Ormuz, che resterebbe libero e senza pedaggi sotto controllo statunitense, mentre prosegue il blocco navale. La seconda fase dei negoziati riguarderebbe la capacità nucleare iraniana, con Trump che ribadisce che l'Iran non può dotarsi dell'arma atomica. Secondo l'inviato, un'intesa sulla riapertura di Ormuz sarebbe imminente attraverso la mediazione dell'Oman, ma non ci sono ancora date né luoghi per eventuali colloqui diretti.