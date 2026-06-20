Tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, tutti gli scontri tra i due leader
Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana ha fatto il giro del mondo, ma è solo l'ultimo episodio di una relazione diplomatica che nel tempo si è raffreddata. Anche di questo si è parlato nella puntata del 19 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
- In una chiamata con La7, Donald Trump ha attaccato Giorgia Meloni dicendo che al G7 del 18 giugno l'ha "implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena". A queste frasi la premier ha replicato: "Dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita". Lo scontro ha fatto il giro del mondo finendo sulle principali testate internazionali, ma non è la prima volta che i due hanno un acceso scambio di opinioni. Di questo si è parlato nella puntata del 19 giugno di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- Il rapporto politico tra Meloni e Trump era iniziato molto bene e i due leader avevano speso parole d'elogio l'uno per l'altra all'inizo del secondo mandato del tycoon. Il 2 aprile 2025 la premier italiana aveva però dichiarato di ritenere "l'introduzione da parte degli Usa di dazi verso l'Unione Europea" una misura "sbagliata" ponendosi comunque come ponte per una mediazione con l'alleato.
- Il 17 aprile 2025 il presidente americano ha lanciato il suo endorsement alla premier italiana dicendo: "Penso che Giorgia Meloni sia un grande primo ministro. Penso che stia facendo un avoro fantastico in Italia. È una delle vere leader del mondo".
- Tra il 27 e il 28 marzo 2026, con gli Usa in guerra con l'Iran, due caccia militari armati, degli Stati Uniti, hanno fatto rotta su Sigonella chiedendo di poter atterrare in Sicilia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha segnalato un'incongruenza sugli accordi ed è stato negato agli Usa l'uso della base per poi fare rotta verso l'Iran. Da qui la relazione diplomatica tra Trump e Meloni ha iniziato a incrinarsi.
- A metà aprile Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV. Giorgia Meloni ha preso subito le distanze da quanto affermato dal presidente Usa definendo le dichiarazioni sul Pontefice "inaccettabili". La risposta di Trump non ha tardato ad arrivare, e al Corriere della Sera ha detto: "È lei ad essere inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha un arma nucleare".
- Sempre al Corriere della Sera, il presidente Donald Trump ha affermato che "Giorgia Meloni non è più la stessa persona. Piace alla gente? Non ci credo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo". Il riferimento è a un presunto disimpegno della premier italiana sulla questione legata allo Stretto di Hormuz.
- Alle parole di Trump, Giorgia Meloni ha replicato senza cambiare posizione e ribadendo di pensare ciò che ha detto, ovvero "che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a Papa Leone".
- A due mesi dal botta e risposta sul Pontefice, il presidente Usa è tornato ad attaccare Meloni dicendo che al G7 lo ha pregato "di fare una foto" e che lei è una sua "fan, ma non la voglio come fan". La premier ha risposto che "io e l'Italia non imploriamo mai" e che "certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente".