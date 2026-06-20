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Tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, tutti gli scontri tra i due leader

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Ansa/Sky TG24

Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana ha fatto il giro del mondo, ma è solo l'ultimo episodio di una relazione diplomatica che nel tempo si è raffreddata. Anche di questo si è parlato nella puntata del 19 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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