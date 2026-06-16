Via libera ai due atti legislativi che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti, nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale elimina i dazi su tutte le merci industriali americane. Su alluminio e acciaio, però, la Commissione si riserva di sospendere le concessioni se l'aliquota tariffaria non verrà abbassata ascolta articolo

Il Parlamento europeo ha approvato le due norme che attuano l'accordo sui dazi tra Ue e Stati Uniti previsto dalla dichiarazione congiunta dell’agosto 2025. Il regolamento principale elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Mentre il secondo riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.

Le concessioni su acciaio e alluminio sono sospendibili Il regolamento principale sulle importazioni industriali e agroalimentari cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2029. Entro il 30 giugno 2029, invece, la Commissione valuterà l'impatto del regolamento su industria, agricoltura e piccole e medie imprese nell'Ue. Nell'agosto 2025, gli Stati Uniti hanno aggiunto 407 categorie di prodotti all'elenco dei prodotti derivati dell'acciaio e dell'alluminio soggetti a dazi. Pertanto, su insistenza dei deputati, il regolamento principale prevede la possibilità per la Commissione di sospendere le concessioni accordate agli Stati Uniti sui prodotti in acciaio e alluminio. Se al 31 dicembre 2026 questi continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15%. Vedi anche Cosa dobbiamo aspettarci dal G7 a Evian