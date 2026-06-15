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Cosa dobbiamo aspettarci dal G7 a Evian

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il summit si configura come uno dei più complessi della storia del forum. C'è Trump, osservato speciale, che è in un momento di rapporti tesissimi con gli alleati. Tra i tanti punti all'ordine del giorno quello relativo allo "sviluppo" che chiama in causa il presidente degli Usa per i suoi tagli all'assistenza sanitaria e alimentare, ma incombono anche altre questioni stringenti come intelligenzia artificiale e dazi

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