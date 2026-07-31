Il tema dei contratti e dei salari insieme alla rappresentanza, sia sindacale sia datoriale, rimane intanto al centro del confronto avviato da Cgil Cisl e Uil e 14 associazioni imprenditoriali. La riunione, nella sede di Confindustria, ha portato intorno a un unico tavolo le diverse sigle, dopo che i sindacati da una parte (il 17 giugno) e le imprese dall'altra (il 10 luglio) hanno già raggiunto un'intesa tra loro. L'obiettivo ora è lavorare insieme e quindi arrivare a un nuovo accordo quadro interconfederale, da chiudere entro fine settembre. "La possibilità c'è", ha detto il vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali, Maurizio Marchesini. Con nuove regole messe nero su bianco si punta a contrastare il dumping e gli accordi pirata, misurando e certificando il peso effettivo delle sigle. Soddisfatti sia i sindacati sia le imprese per l'avvio del tavolo di confronto, che proseguirà a settembre: già fissato il calendario con sette date (il 10 e 11, il 17 e 18, il 21 e 22 e il 28). "È un'occasione che non va sprecata", afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, mentre la leader della Cisl, Daniela Fumarola, parla di un "incontro importante e utile" e ricorda le cinque priorità della piattaforma sindacale (contrattazione, rappresentanza, formazione, sicurezza e partecipazione). Il numero uno della Uil, Pierpaolo Bombardieri, rimarca infine la "comune volontà di trovare delle soluzioni". Dalle imprese, anche Confcommercio parla di "un passaggio significativo" e le confederazioni artigiane - Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai - rilanciano il confronto "per difendere la buona contrattazione".

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