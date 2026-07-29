Quali università garantiscono gli stipendi più alti? La classifica

Introduzione
Quanto vale il livello di istruzione nel mercato del lavoro italiano? Quali sono le facoltà e gli atenei che garantiscono gli stipendi più alti? Cerca di dare una risposta a queste domande l’ottava edizione dell’University Report dell’Osservatorio JobPricing. Ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
Basta la laurea all’università per uno stipendio alto?
Aver una laurea, in generale, resta un buon modo per assicurarsi “un vantaggio economico e professionale”, ma di per sé non basta a ottenere uno stipendio considerato davvero alto. Il rendimento dipende infatti “sempre più dalle condizioni in cui la laurea viene conseguita e valorizzata”, si legge nel report.
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Le RAL medie nel 2025
I dati mostrano però come più è alto il titolo di studio e più cresce anche la RAL (retribuzione annuale lorda) media. Ecco le cifre relative al 2025:
- scuola dell’obbligo – RAL media di 29.036 euro;
- qualifica di scuola professionale triennale – RAL media di 29.415 euro;
- diploma di scuola secondaria superiore – RAL media di 32.811 euro;
- diploma di laurea triennale – RAL media di 34.640 euro;
- master di I livello – RAL media di 45.830 euro;
- diploma di laurea magistrale – RAL media di 45.877 euro;
- master di II livello – RAL media di 52.826 euro.
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La RAL dei laureati e dei non laureati nel 2025
Facendo una media di queste cifre, chi ha un titolo di laurea nel 2025 ha avuto una RAL media di 42.378 euro. Chi non lo ha si è fermato invece a 30.999 euro. Lo scarto a favore dei lavoratori laureati non è indifferente: raggiunge il 37% in più.
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Lo scarto tra laureati e non laureati aumenta con l’età
Lo studio mostra poi come la differenza in busta paga si faccia man mano più consistente con il crescere dell’età anagrafica. Se infatti nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni un lavoratore con diploma di laurea guadagna circa il 21% in più di un lavoratore senza laurea, nella fascia d’età che va dai 45 ai 54 anni il distacco sale fino al 49% in più, per poi raggiungere il picco del +68% tra chi ha più di 55 anni.
La classifica dei corsi di laurea più (e meno) remunerativi
Restano comunque grandi differenze tra varie facoltà, soprattutto per i laureati più giovani. Guardando quindi alla fascia d’età 25-34 anni, ecco quali sono le università che aprono le porte agli stipendi più bassi e più alti, considerando che la busta paga è in media di 34.445 euro:
- Scienze storiche e filosofiche: 32.049 euro (scostamento dalla media: −7,0%);
- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche: 32.224 euro (scostamento dalla media: −6,4%);
- Lingue e letterature straniere moderne: 32.306 euro (scostamento dalla media: −6,2%);
- Scienze pedagogiche e psicologiche: 32.565 euro (scostamento dalla media: −5,5%);
- Scienze politiche e sociali: 33.014 euro (scostamento dalla media: −4,2%);
- Scienze mediche: 34.166 euro (scostamento dalla media: −0,8%);
- Scienze chimiche: 34.220 euro (scostamento dalla media: −0,7%);
- Scienze biologiche: 34.493 euro (scostamento dalla media: +0,1%);
- Scienze agrarie e veterinarie: 34.631 euro (scostamento dalla media: +0,5%);
- Scienze giuridiche: 34.871 euro (scostamento dalla media: +1,2%);
- Scienze della terra: 35.066 euro (scostamento dalla media: +1,8%);
- Scienze fisiche: 35.122 euro (scostamento dalla media: +2,0%);
- Scienze matematiche e informatiche: 35.526 euro (scostamento dalla media: +3,1%);
- Ingegneria civile e architettura: 35.773 euro (scostamento dalla media: +3,9%);
- Scienze statistiche: 36.054 euro (scostamento dalla media: +4,7%);
- Scienze economiche: 36.246 euro (scostamento dalla media: +5,2%);
- Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni: 36.562 euro (scostamento dalla media: +6,1%);
- Ingegneria nucleare: 36.927 euro (scostamento dalla media: +7,2%);
- Ingegneria gestionale: 36.935 euro (scostamento dalla media: +7,2%);
- Ingegneria meccanica, navale, aeronautica e aerospaziale: 37.334 euro (scostamento dalla media: +8,4%);
- Ingegneria chimica e dei materiali: 37.693 euro (scostamento dalla media: +9,4%).
Le 10 università che garantiscono gli stipendi più alti
Ecco invece le prime 10 facoltà per importo degli stipendi dei neolaureati di 25-34 anni:
- Università di Palermo: 35.769 euro (scostamento dalla media: 4%);
- Università di Pisa: 35.939 euro (scostamento dalla media: 4%);
- Università Ca Foscari di Venezia: 36.008 euro (scostamento dalla media: 5%);
- Università degli Studi di Milano Bicocca: 36.085 euro (scostamento dalla media: 5%);
- Università degli Studi dell’Aquila: 36.128 euro (scostamento dalla media: 5%);
- Università degli Studi di Parma: 37.461 euro (scostamento dalla media: 9%);
- Università Cattolica del Sacro Cuore: 37.606 euro (scostamento dalla media: 9%);
- Politecnico di Torino: 37.649 euro (scostamento dalla media: 9%);
- Politecnico di Milano: 37.873 euro (scostamento dalla media: +10%);
- Università commerciale Luigi Bocconi: 42.007 euro (scostamento dalla media: +22%).
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