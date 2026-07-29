Quali università garantiscono gli stipendi più alti? La classifica

Facendo una media di queste cifre, chi ha un titolo di laurea nel 2025 ha avuto una RAL media di 42.378 euro. Chi non lo ha si è fermato invece a 30.999 euro. Lo scarto a favore dei lavoratori laureati non è indifferente: raggiunge il 37% in più.

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