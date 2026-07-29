Bollette, attesi rialzi in autunno. Conviene bloccare prezzo adesso?

Come fare dunque per capire quanto si sta spendendo per le seconde case e come eventualmente risparmiare? Gli esperti suggeriscono prima di tutto di confrontare la quota fissa (di solito, in bolletta si chiama “Commercializzazione” ed è espressa in € al mese). Ma attenzione anche alla potenza della luce, perché se sovradimensionata aumenta i costi fissi. Si consiglia poi di spegnere gli stand-by, per ridurre i consumi durante i lunghi periodi di assenza. Infine, è bene ricordarsi di controllare le bollette in modo da avere sotto controllo eventuali consumi anomali o perdite.

Per approfondire:

Energia elettrica, domanda ai massimi da 10 anni per il caldo: i dati su consumi e prezzi