Energia elettrica, consumi record in Italia per il caldo: i dati

La produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, mentre il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. La produzione nazionale netta si è attestata a 24,2 TWh, in aumento del 2,6%, mentre è risultato sostanzialmente stabile il saldo estero, per effetto di una diminuzione sia dell'importazione (-2,9%) che dell'esportazione (-26,4%). A livello territoriale, la variazione tendenziale di giugno è stata ovunque positiva: +1,6% al Nord, +1,8% al Centro e +2,1% al Sud e nelle Isole. Inoltre, il consumo ha raggiunto un picco di 57,4 GW il 29 giugno (+3,6% rispetto al 2025, valore mensile record), per effetto delle temperature elevate registrate nell'ultima decade del mese.