Nel mercato libero dell'elettricità di piccola taglia, quello delle famiglie, "i differenziali tra le offerte scelte dai consumatori e quelle più efficienti disponibili restano elevati, e i dati di monitoraggio mostrano che le scelte di acquisto sono ancora in larga parte svincolate dalla convenienza effettiva", ha osservato il presidente di Arera. "Nel mercato libero di piccola taglia si scambia prevalentemente fiducia nel marchio dell'operatore, non commodity", ha aggiunto Nicola Dell'Acqua. "La riforma della bolletta, entrata in vigore nel luglio 2025, risponde a questa distorsione alla radice - ha proseguito -: rendere leggibile la composizione dei costi e comparabili le condizioni contrattuali è la precondizione perché la concorrenza produca benefici reali". "Nel quadriennio che si apre - ha detto ancora il presidente di Arera -, l'obiettivo è portare questo lavoro a compimento rafforzando il Portale Offerte, proseguendo nell'aggiornamento del Codice di condotta commerciale, introducendo nuovi strumenti di enforcement e accompagnando con misure dedicate il passaggio, previsto nel marzo 2027, dei clienti ancora nel Servizio a Tutele Graduali verso il mercato libero".

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