I dati, sottolinea la Cgia, si riferiscono al 2024. Tuttavia, alla luce dei recenti rincari dei prezzi dell'energia elettrica e del gas registrati negli ultimi 40 giorni dopo lo scoppio del conflitto in Iran, "è molto probabile che la situazione sia destinata a peggiorare, con un aumento generalizzato della povertà energetica in tutto il Paese". Un andamento che potrebbe essersi già consolidato nel 2025: rispetto all'anno precedente, infatti, i costi del gas e dell'energia elettrica sono cresciuti rispettivamente del 6,3 e del 6,7 per cento.