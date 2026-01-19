Se da un lato le fortune dei miliardari globali sono cresciute nel 2025 di 2.500 miliardi di dollari - una cifra quasi equivalente alla ricchezza totale detenuta dalla metà più povera dell'umanità, ossia 4,1 miliardi di persone -, dall'altro il tasso di riduzione della povertà globale è rimasto invariato negli ultimi 6 anni e la povertà estrema è di nuovo in aumento in Africa. E la ricchezza aggregata di miliardari e metà più povera del mondo - spiega il rapporto Oxfam - sarebbe sufficiente a sradicare la povertà estrema 26 volte.

