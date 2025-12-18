Crescono i miliardari italiani: sono 79. La classifica di Forbes

Le new entry, spiega Forbes, sono dovute nella maggior parte dei casi alla distribuzione del patrimonio di Armani: "Cinque suoi eredi sono diventati miliardari; Pantaleo Dell’Orco, suo braccio destro e partner, entra in classifica al 39esimo posto, con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari; la sorella Rosanna e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana sono al 72esimo posto, con 1,1 miliardi; un’altra nipote, Roberta, è 78esima con 1 miliardo”. L’altro nuovo ingresso è quello di Filippo Ghirelli, 45 anni, 62esimo con 1,5 miliardi.