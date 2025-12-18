Crescono i miliardari italiani: sono 79. La classifica di Forbes

Offerte Sky
Miliardari italiani, si allunga classifica Forbes dei più ricchi: sono 79. Ecco chi sono

Economia
Introduzione

Aumenta il numero dei miliardari in Italia e cresce anche il valore complessivo dei loro patrimoni. Secondo l’ultima classifica Forbes, aggiornata a fine anno, sono 79 gli italiani con un patrimonio superiore al miliardo di dollari, cinque in più rispetto alla precedente edizione pubblicata ad aprile. Nel complesso, la loro ricchezza raggiunge 357,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 339 miliardi della scorsa primavera. Ecco chi occupa le prime posizioni della graduatoria. 

Quello che devi sapere

Ferrero resta al vertice, crescono Pignataro e Devasini

In testa alla classifica si conferma Giovanni Ferrero, presidente del colosso dei dolci, con un patrimonio di 41,3 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 38,2 di aprile. Cresce anche la fortuna del secondo classificato, Andrea Pignataro (36,9 miliardi) del conglomerato Ion, mentre rimane stabile quella del terzo in graduatoria, Giancarlo Devasini della criptovaluta Tether (22,4 miliardi).

Ferrero
Ferrero - ©Getty
1/8

Un anno record per il gruppo Ferrero

La leadership di Giovanni Ferrero arriva al termine di un anno particolarmente positivo per il gruppo, che ha registrato un nuovo record di fatturato: 18,4 miliardi di dollari, con un incremento dell’8,9% in un anno. Nel corso dell’anno è stata anche portata a termine una delle sue operazioni più ambiziose: l’acquisto di Kellogg per 3,1 miliardi, annunciato a luglio. Pignataro ha invece “mantenuto il classico basso profilo”, spiega Forbes, mentre la Tether di Devasini ha fatto molto parlare di sé. Soprattutto negli ultimi giorni, quando ha presentato un’offerta per rilevare l’intera partecipazione di Exor nella Juventus.

Ferrero-Pignataro
Ferrero-Pignataro - ©Getty
2/8
Il quarto e quinto posto

Al quarto posto (occupato ad aprile da Giorgio Armani, morto il 4 settembre) Francesco Gaetano Caltagirone, con 9,8 miliardi di dollari, protagonista di un anno in cui ha propiziato la scalata di Mps a Mediobanca. Caltagirone supera Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, che scende al quinto posto con 9,5 miliardi.

3/8

Gli altri nomi della top 15

La più ricca tra le 24 donne presenti in classifica resta Massimiliana Landini Aleotti, alla guida della casa farmaceutica Menarini, sesta assoluta con 8,1 miliardi. Perde una posizione Piero Ferrari (7,6 miliardi), penalizzato dal calo del titolo Ferrari negli ultimi mesi. All’ottavo posto si trovano, a pari merito, gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio e del suo impero EssilorLuxottica: i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio del precedente matrimonio tra Zampillo e il banchiere Paolo Basilico.

Massimiliana Landini Aleotti,
Massimiliana Landini Aleotti, - Forbes
4/8
I nuovi miliardari

Le new entry, spiega Forbes, sono dovute nella maggior parte dei casi alla distribuzione del patrimonio di Armani: "Cinque suoi eredi sono diventati miliardari; Pantaleo Dell’Orco, suo braccio destro e partner, entra in classifica al 39esimo posto, con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari; la sorella Rosanna e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana sono al 72esimo posto, con 1,1 miliardi; un’altra nipote, Roberta, è 78esima con 1 miliardo”. L’altro nuovo ingresso è quello di Filippo Ghirelli, 45 anni, 62esimo con 1,5 miliardi. 

5/8

Top 30

Ecco i primi trenta classificati:

1 Giovanni Ferrero.
Patrimonio 41,3 miliardi

2 Andrea Pignataro
Patrimonio: 36,9 miliardi

3 Giancarlo Devasini
Patrimonio: 22,4 miliardi

4 Francesco Gaetano Caltagirone
Patrimonio: 9,8 miliardi

5 Paolo Ardoino
Patrimonio: 9,5 miliardi

6 Massimiliana Landini Aleotti
Patrimonio: 8,1 miliardi

7 Piero Ferrari e famiglia
Patrimonio: 7,6 miliardi

8 Claudio Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi

8 Rocco Basilico
Patrimonio: 7,5 miliardi

8 Paola Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi

8 Luca Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi

8 Clemente Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi

8 Nicoletta Zampillo
Patrimonio: 7,5 miliardi

8 Leonardo Maria Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi

8 Marisa Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi

16 Giuseppe Crippa e famiglia
Patrimonio: 6,9 miliardi

17 Paolo Rocca
Patrimonio: 6,1 miliardi

17 Gianfelice Rocca
Patrimonio: 6,1 miliardi

19 Giuseppe De’Longhi e famiglia
Patrimonio: 6 miliardi

20 Sergio Stevanato
Patrimonio: 5 miliardi

21 Patrizio Bertelli
Patrimonio: 4,9 miliardi

21 Miuccia Prada
Patrimonio: 4,9 miliardi

23 Renzo Rosso e famiglia
Patrimonio: 4,3 miliardi

24 Brunello Cucinelli e famiglia
Patrimonio: 4,2 miliardi

25 Remo Ruffini
Patrimonio: 3,7 miliardi

26 Giuliana Benetton
Patrimonio: 3,6 miliardi

26 Luciano Benetton
Patrimonio: 3,6 miliardi

28 Isabella Seragnoli
Patrimonio: 3,5 miliardi

28 Giorgio Perfetti
Patrimonio: 3,5 miliardi

30 Fabrizio Di Amato
Patrimonio: 3,1 miliardi

6/8
La top 50

31 Augusto Perfetti
Patrimonio: 3 miliardi

31 Domenico Dolce
Patrimonio: 3 miliardi

31 Stefano Gabbana
Patrimonio: 3 miliardi

34 Ugo Gussalli Beretta e famiglia
Patrimonio: 2,9 miliardi

35 Pier Silvio Berlusconi
Patrimonio: 2,8 miliardi

35 Marina Berlusconi
Patrimonio: 2,8 miliardi

35 Luca Garavoglia
Patrimonio: 2,8 miliardi

35 John Elkann
Patrimonio: 2,8 miliardi

39 Pantaleo Dell’Orco
Patrimonio: 2,5 miliardi

39 Lina Tombolato
Patrimonio: 2,5 miliardi

39 Annalisa Doris
Patrimonio: 2,5 miliardi

39 Massimo Doris
Patrimonio: 2,5 miliardi

43 Alessandra Garavoglia
Patrimonio: 2,4 miliardi

44 Alberto Bombassei
Patrimonio: 2,3 miliardi

44 Maria Franca Fissolo
Patrimonio: 2,3 miliardi

46 Gustavo Denegri e famiglia
Patrimonio: 2,2 miliardi

47 Romano Minozzi
Patrimonio: 2,1 miliardi

47 Nerio Alessandri
Patrimonio: 2,1 miliardi

47 Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia
Patrimonio: 2,1 miliardi

50 Alberto Prada
Patrimonio: 2 miliardi

50 Marina Prada
Patrimonio: 2 miliardi

50 Nicola Bulgari
Patrimonio: 2 miliardi

7/8

Le ultime posizioni

53 Massimo Moratti
Patrimonio: 1,9 miliardi

53 Sabrina Benetton
Patrimonio: 1,9 miliardi

53 Sandro Veronesi e famiglia
Patrimonio: 1,9 miliardi

56 Giovanni Arvedi
Patrimonio: 1,8 miliardi

57 Paolo Bulgari
Patrimonio: 1,6 miliardi

57 Eleonora Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi

57 Luigi Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi

57 Barbara Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi

57 Barbara Benetton
Patrimonio: 1,6 miliardi

62 Filippo Ghirelli
Patrimonio: 1,5 miliardi

63 Diego Della Valle
Patrimonio: 1,4 miliardi

63 Susan Carol Holland
Patrimonio: 1,4 miliardi

63 Mario Moretti Polegato e famiglia
Patrimonio: 1,4 miliardi

63 Alessandro Rosano
Patrimonio: 1,4 miliardi

67 Antonio Percassi
Patrimonio: 1,3 miliardi

68 Simona Giorgetta
Patrimonio: 1,2 miliardi

68 Giuliana Caprotti
Patrimonio: 1,2 miliardi

68 Marina Caprotti
Patrimonio: 1,2 miliardi

68 Danilo Iervolino
Patrimonio: 1,2 miliardi

72 Silvana Armani
Patrimonio: 1,1 miliardi

72 Marco Squinzi
Patrimonio: 1,1 miliardi

72 Veronica Squinzi
Patrimonio: 1,1 miliardi

72 Andrea Camerana
Patrimonio: 1,1 miliardi

72 Rosanna Armani
Patrimonio: 1,1 miliardi

72 Luigi Cremonini e famiglia
Patrimonio: 1,1 miliardi

78 Roberta Armani
Patrimonio: 1 miliardo

78 Federico De Nora
Patrimonio: 1 miliardo

8/8
