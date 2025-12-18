Crescono i miliardari italiani: sono 79. La classifica di Forbes

Miliardari italiani, si allunga classifica Forbes dei più ricchi: sono 79. Ecco chi sonoEconomia
Introduzione
Aumenta il numero dei miliardari in Italia e cresce anche il valore complessivo dei loro patrimoni. Secondo l’ultima classifica Forbes, aggiornata a fine anno, sono 79 gli italiani con un patrimonio superiore al miliardo di dollari, cinque in più rispetto alla precedente edizione pubblicata ad aprile. Nel complesso, la loro ricchezza raggiunge 357,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 339 miliardi della scorsa primavera. Ecco chi occupa le prime posizioni della graduatoria.
Quello che devi sapere
Ferrero resta al vertice, crescono Pignataro e Devasini
In testa alla classifica si conferma Giovanni Ferrero, presidente del colosso dei dolci, con un patrimonio di 41,3 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 38,2 di aprile. Cresce anche la fortuna del secondo classificato, Andrea Pignataro (36,9 miliardi) del conglomerato Ion, mentre rimane stabile quella del terzo in graduatoria, Giancarlo Devasini della criptovaluta Tether (22,4 miliardi).
Un anno record per il gruppo Ferrero
La leadership di Giovanni Ferrero arriva al termine di un anno particolarmente positivo per il gruppo, che ha registrato un nuovo record di fatturato: 18,4 miliardi di dollari, con un incremento dell’8,9% in un anno. Nel corso dell’anno è stata anche portata a termine una delle sue operazioni più ambiziose: l’acquisto di Kellogg per 3,1 miliardi, annunciato a luglio. Pignataro ha invece “mantenuto il classico basso profilo”, spiega Forbes, mentre la Tether di Devasini ha fatto molto parlare di sé. Soprattutto negli ultimi giorni, quando ha presentato un’offerta per rilevare l’intera partecipazione di Exor nella Juventus.
Il quarto e quinto posto
Al quarto posto (occupato ad aprile da Giorgio Armani, morto il 4 settembre) Francesco Gaetano Caltagirone, con 9,8 miliardi di dollari, protagonista di un anno in cui ha propiziato la scalata di Mps a Mediobanca. Caltagirone supera Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, che scende al quinto posto con 9,5 miliardi.
Gli altri nomi della top 15
La più ricca tra le 24 donne presenti in classifica resta Massimiliana Landini Aleotti, alla guida della casa farmaceutica Menarini, sesta assoluta con 8,1 miliardi. Perde una posizione Piero Ferrari (7,6 miliardi), penalizzato dal calo del titolo Ferrari negli ultimi mesi. All’ottavo posto si trovano, a pari merito, gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio e del suo impero EssilorLuxottica: i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio del precedente matrimonio tra Zampillo e il banchiere Paolo Basilico.
I nuovi miliardari
Le new entry, spiega Forbes, sono dovute nella maggior parte dei casi alla distribuzione del patrimonio di Armani: "Cinque suoi eredi sono diventati miliardari; Pantaleo Dell’Orco, suo braccio destro e partner, entra in classifica al 39esimo posto, con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari; la sorella Rosanna e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana sono al 72esimo posto, con 1,1 miliardi; un’altra nipote, Roberta, è 78esima con 1 miliardo”. L’altro nuovo ingresso è quello di Filippo Ghirelli, 45 anni, 62esimo con 1,5 miliardi.
Top 30
Ecco i primi trenta classificati:
1 Giovanni Ferrero.
Patrimonio 41,3 miliardi
2 Andrea Pignataro
Patrimonio: 36,9 miliardi
3 Giancarlo Devasini
Patrimonio: 22,4 miliardi
4 Francesco Gaetano Caltagirone
Patrimonio: 9,8 miliardi
5 Paolo Ardoino
Patrimonio: 9,5 miliardi
6 Massimiliana Landini Aleotti
Patrimonio: 8,1 miliardi
7 Piero Ferrari e famiglia
Patrimonio: 7,6 miliardi
8 Claudio Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi
8 Rocco Basilico
Patrimonio: 7,5 miliardi
8 Paola Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi
8 Luca Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi
8 Clemente Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi
8 Nicoletta Zampillo
Patrimonio: 7,5 miliardi
8 Leonardo Maria Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi
8 Marisa Del Vecchio
Patrimonio: 7,5 miliardi
16 Giuseppe Crippa e famiglia
Patrimonio: 6,9 miliardi
17 Paolo Rocca
Patrimonio: 6,1 miliardi
17 Gianfelice Rocca
Patrimonio: 6,1 miliardi
19 Giuseppe De’Longhi e famiglia
Patrimonio: 6 miliardi
20 Sergio Stevanato
Patrimonio: 5 miliardi
21 Patrizio Bertelli
Patrimonio: 4,9 miliardi
21 Miuccia Prada
Patrimonio: 4,9 miliardi
23 Renzo Rosso e famiglia
Patrimonio: 4,3 miliardi
24 Brunello Cucinelli e famiglia
Patrimonio: 4,2 miliardi
25 Remo Ruffini
Patrimonio: 3,7 miliardi
26 Giuliana Benetton
Patrimonio: 3,6 miliardi
26 Luciano Benetton
Patrimonio: 3,6 miliardi
28 Isabella Seragnoli
Patrimonio: 3,5 miliardi
28 Giorgio Perfetti
Patrimonio: 3,5 miliardi
30 Fabrizio Di Amato
Patrimonio: 3,1 miliardi
La top 50
31 Augusto Perfetti
Patrimonio: 3 miliardi
31 Domenico Dolce
Patrimonio: 3 miliardi
31 Stefano Gabbana
Patrimonio: 3 miliardi
34 Ugo Gussalli Beretta e famiglia
Patrimonio: 2,9 miliardi
35 Pier Silvio Berlusconi
Patrimonio: 2,8 miliardi
35 Marina Berlusconi
Patrimonio: 2,8 miliardi
35 Luca Garavoglia
Patrimonio: 2,8 miliardi
35 John Elkann
Patrimonio: 2,8 miliardi
39 Pantaleo Dell’Orco
Patrimonio: 2,5 miliardi
39 Lina Tombolato
Patrimonio: 2,5 miliardi
39 Annalisa Doris
Patrimonio: 2,5 miliardi
39 Massimo Doris
Patrimonio: 2,5 miliardi
43 Alessandra Garavoglia
Patrimonio: 2,4 miliardi
44 Alberto Bombassei
Patrimonio: 2,3 miliardi
44 Maria Franca Fissolo
Patrimonio: 2,3 miliardi
46 Gustavo Denegri e famiglia
Patrimonio: 2,2 miliardi
47 Romano Minozzi
Patrimonio: 2,1 miliardi
47 Nerio Alessandri
Patrimonio: 2,1 miliardi
47 Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia
Patrimonio: 2,1 miliardi
50 Alberto Prada
Patrimonio: 2 miliardi
50 Marina Prada
Patrimonio: 2 miliardi
50 Nicola Bulgari
Patrimonio: 2 miliardi
Le ultime posizioni
53 Massimo Moratti
Patrimonio: 1,9 miliardi
53 Sabrina Benetton
Patrimonio: 1,9 miliardi
53 Sandro Veronesi e famiglia
Patrimonio: 1,9 miliardi
56 Giovanni Arvedi
Patrimonio: 1,8 miliardi
57 Paolo Bulgari
Patrimonio: 1,6 miliardi
57 Eleonora Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi
57 Luigi Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi
57 Barbara Berlusconi
Patrimonio: 1,6 miliardi
57 Barbara Benetton
Patrimonio: 1,6 miliardi
62 Filippo Ghirelli
Patrimonio: 1,5 miliardi
63 Diego Della Valle
Patrimonio: 1,4 miliardi
63 Susan Carol Holland
Patrimonio: 1,4 miliardi
63 Mario Moretti Polegato e famiglia
Patrimonio: 1,4 miliardi
63 Alessandro Rosano
Patrimonio: 1,4 miliardi
67 Antonio Percassi
Patrimonio: 1,3 miliardi
68 Simona Giorgetta
Patrimonio: 1,2 miliardi
68 Giuliana Caprotti
Patrimonio: 1,2 miliardi
68 Marina Caprotti
Patrimonio: 1,2 miliardi
68 Danilo Iervolino
Patrimonio: 1,2 miliardi
72 Silvana Armani
Patrimonio: 1,1 miliardi
72 Marco Squinzi
Patrimonio: 1,1 miliardi
72 Veronica Squinzi
Patrimonio: 1,1 miliardi
72 Andrea Camerana
Patrimonio: 1,1 miliardi
72 Rosanna Armani
Patrimonio: 1,1 miliardi
72 Luigi Cremonini e famiglia
Patrimonio: 1,1 miliardi
78 Roberta Armani
Patrimonio: 1 miliardo
78 Federico De Nora
Patrimonio: 1 miliardo