Ricchezza in Italia, Isee medio più alto al Nord: l'andamento dal 2016

Per quanto riguarda le regioni, il primato spetta al Trentino-Alto Adige, che supera i 23 mila euro medi, seguito da Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, tutte stabilmente sopra i 21 mila euro. Subito dopo si collocano Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna, anch’esse oltre la soglia dei 20 mila euro. In una fascia intermedia, tra i 19 e i 20 mila euro, rientrano Marche, Lombardia, Piemonte e Umbria. Scendendo, Lazio, Liguria e Abruzzo si posizionano tra i 18 e i 19 mila euro, mentre Molise e Basilicata si collocano poco sotto. Sardegna e Puglia restano su valori più bassi, intorno ai 16 mila euro. In coda alla classifica si confermano Campania, Sicilia e Calabria, con medie comprese tra circa 13 mila e 14 mila euro, a testimonianza di un divario che negli anni non si è ridotto in modo significativo.