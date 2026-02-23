Il valore dell'Isee medio è pari a 17,6 mila euro, supera i 20 mila euro nel Nord, i 19 mila euro nel Centro e i 14 mila euro nelle regioni del Sud e delle Isole. Il valore Isee medio nel 2025 ha registrato un incremento rispetto all'anno precedente dell'8%. Il 43% delle Dsu sono state attestate nelle regioni del Sud e delle Isole, il 38% in quelle del Nord e il 19% in quelle del Centro. La percentuale dei nuclei composti da soli stranieri è aumentata nel corso degli anni fino a raggiungere il 10% nel 2023 e stabilizzarsi su questo valore fino al 2025, a fronte dell'83% dei nuclei composti da soli cittadini italiani. Il 7% delle famiglie che ha chiesto l'Isee ha almeno un componente italiano. Nel Sud e nelle Isole il 92,9% delle famiglie che hanno chiesto l'Isee è composta di soli italiani a fronte del 75,3% al Nord. Oltre un milione dei nuclei familiari distinti ha almeno cinque componenti mentre 2,36 milioni hanno un solo componente e 1,76 milioni ne hanno due. Sono 2,56 milioni le famiglie che hanno chiesto l'Isee ordinario con tre componenti e 2,62 milioni quelle che ne hanno quattro. Nell'anno 2025 il 47% dei nuclei familiari ha almeno un minore al suo interno e il 19% almeno un disabile. Nell'anno i nuclei che hanno almeno un minore hanno un valore Isee medio pari a 18.113 euro e si concentrano nella classe di quattro componenti (41%), i nuclei con almeno un disabile invece hanno un valore Isee medio pari a 13.535 euro e si concentrano nella classe di un solo componente (29%). Il 48% dei nuclei familiari distinti che hanno chiesto l'Isee (4.958.053 su poco più di 10,3 milioni) vive in un'abitazione di proprietà.

