Da quest'anno, la Dsu precompilata contiene i dati auto dichiarati dall’utente e i dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e Inps. Ad essere inclusi sono anche i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e del Pubblico registro automobilistico. Mentre sono già presenti i dati su residenza, numero di persone conviventi ed eventuali auto di proprietà. In più, sono calcolati in automatico gli eventuali titoli di Stato o libretti e buoni postali che possono essere esclusi dal calcolo dell'Isee, fino a un massimo di 50mila euro. Solo al termine di tutte le attività e i controlli legati alla Dsu l’Isee viene calcolato e reso effettivamente disponibile.

Per approfondire: Assegno unico 2026, novità nel calcolo Isee: quanto spetta e come cambiano gli importi