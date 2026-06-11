Carta cultura giovani, bonus in scadenza il 30 giugno: come chiederlo

Carta della cultura giovani e Carta del merito, entrambe con importo massimo di 500 euro, sono cumulabili e consentono ai beneficiari di ottenere fino a 1.000 euro da spendere per prodotti ed eventi culturali, dai libri a concerti, film e spettacoli teatrali.

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