Secondo la Uil, queste differenze derivano da una combinazione di fattori. Tra i principali vi sono i diversi fabbisogni finanziari degli enti locali e le scelte adottate dalle singole amministrazioni comunali in materia tributaria. Il risultato è un sistema che, a parità di patrimonio immobiliare, può generare oneri molto differenti per i contribuenti. L’organizzazione sindacale sottolinea inoltre che il tema non riguarda esclusivamente i grandi proprietari immobiliari. In molti casi, infatti, i soggetti interessati sono lavoratori e pensionati che hanno investito i risparmi accumulati nel corso della vita nell’acquisto di una seconda abitazione.