Caldo estremo, quanto costa all’Europa? Italia tra i Paesi più colpiti

Si prevede che la Francia sarà il Paese più colpito, con ondate di calore ricorrenti che ridurranno il Pil di circa l'1,4% e potrebbero potenzialmente portarla a una contrazione annua dello 0,6%. I Paesi Bassi perdono circa 0,8 punti, rimanendo sostanzialmente invariati. Spagna e Italia hanno la forza lavoro più esposta e il maggior numero di giorni caldi, ma decenni di adattamento attenuano l'impatto di ciascun fattore singolarmente. Per il nostro Paese il prezzo del caldo potrebbe essere simile a quello dell’ultima manovra, 22 miliardi di euro. La Polonia, con una bassa copertura di impianti di climatizzazione e una scarsa acclimatazione, sarebbe molto vulnerabile, ma ha avuto un'estate più fresca e dovrebbe comunque crescere di circa il 2,9%.