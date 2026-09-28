Petrolio, dove sono le raffinerie in Italia e qual è la loro capacità

A Taranto Eni dispone di una capacità primaria di 104 mila barili al giorno e immette sul mercato circa 5 milioni di tonnellate di prodotti l'anno. La società gestisce anche le strutture di Sannazzaro, Livorno e Taranto e ha il 50% di Milazzo. Il consumo interno complessivo è di circa 62 milioni di tonnellate l'anno, ma l'Italia non è autosufficiente per tutte le categorie. Il 64% delle importazioni riguarda diesel, carburante per aerei e Gpl e circa un terzo arriva da Medio Oriente e Asia. Sul diesel l'Italia è però anche esportatrice netta, mentre l'Europa dipende maggiormente dall'estero. Gli Stati Uniti forniscono circa metà del diesel importato dall’Europa.