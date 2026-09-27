Prezzi carburanti, gestori su tetto Eni: "Rischio concorrenza sleale"

"Ora è l'azienda pubblica a togliere le castagne dal fuoco al posto dello Stato, sulla scia di quanto TotalEnergies ha fatto in Francia (Stato che, per inciso, non ha ridotto le accise - 0,690 euro al litro per la benzina e 0,607 per il gasolio, non proprio modeste - in questa crisi), acquisendo così volumi di vendite (tornano alla mente gli 'scontoni' dei week end estivi del 2012), gratitudine e meriti e, come sottoprodotto dell'operazione, mettendo all'angolo la discussione, peraltro spesso di facile presa demagogica, sulla tassazione dei sovraprofitti".

Il riferimento è al colosso francese TotalEnergies, che in primavera ha deciso un tetto ai prezzi poi prorogato più volte. La mossa, però, oltre a far infuriare i gestori indipendenti - che a luglio hanno presentato un esposto all'Antitrust francese sostenendo che l'iniziativa altera la concorrenza - ha avuto ripercussioni anche sulle giacenze, con i distributori presi d'assalto e il carburante che scarseggia.

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