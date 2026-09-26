Il tetto al prezzo di benzina e diesel sarà in vigore in tutti i quasi 4mila punti vendita in Italia del gruppo Eni, quindi quelli a marchio Enilive e quelli rimasti ancora Eni. Il limite al costo alla pompa sarà mantenuto per 30 giorni a prescindere dalla quotazione del petrolio. Osservando la mappa delle stazioni di servizio in Italia, si nota una diffusione molto capillare con una presenza massiccia soprattutto in Lombardia e nel Lazio.