Prezzo diesel e benzina, Italia tra i più colpiti dal caro carburante

Il governo italiano ha già destinato nel 2026 circa 2 miliardi di euro agli interventi contro il caro carburanti, come ha ricordato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera. Il ministro ha spiegato che nei prossimi giorni sarà necessario discutere dell'eventuale utilizzo della cosiddetta clausola di salvaguardia e della deroga alle regole europee, indicata con l'acronimo Nec. Secondo Giorgetti, l'Italia si è mossa per prima sul fronte della richiesta di flessibilità delle regole comunitarie, mentre altri Paesi europei starebbero valutando misure analoghe. Il quadro resta comunque legato all'evoluzione dello scenario internazionale: finché i conflitti continueranno a condizionare produzione, raffinazione e trasporto del petrolio, il rischio è che la pressione sui prezzi rimanga elevata.