Manovra 2027, dal taglio tasse agli stipendi: le ipotesi allo studio

Non solo. La premier Meloni, a Porta a Porta, ha sottolineato: “Nel privato abbiamo fatto la detassazione degli aumenti contrattuali, portata al 5%. Dagli studi che ha il ministero del Lavoro, la misura ha riguardato oltre 4 milioni di lavoratori che hanno avuto un aumento grazie a questa misura. È una misura che voglio confermare nella prossima Legge di bilancio. Piano piano stiamo recuperando con i salari".

Il governo deve poi anche tenere fede alla recente promessa sull’eliminazione del bollo auto per alcune vetture, che per un solo anno (il 2027) costerà 2,3 miliardi di euro.