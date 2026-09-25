Cresce anche il peso delle certificazioni legate ai Bisogni educativi speciali (Bes): il 14,4% delle famiglie con figli a scuola ha dichiarato di avere almeno un figlio “con una condizione certificata che ha richiesto interventi/attenzioni scolastiche aggiuntive (misure personalizzate, supporti, adattamenti, incontri dedicati)”, con forme e manifestazioni di disagio/difficoltà molto differenziate e variamente qualificate in modo formale (legge 104, Dsa, difficoltà varie).