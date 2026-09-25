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Scuola, 62% famiglie paga spese extra tra ripetizioni, potenziamento e strumenti digitali

Economia
©Ansa

Introduzione

La scuola può avere costi imprevisti per attività e servizi. Le spese extra spaziano dalle ripetizioni, ai corsi di recupero, fino alle attività di potenziamento o all’acquisto di strumenti o materiali didattici. Come anticipato da Il Sole 24 Ore, secondo il rapporto tra famiglie italiane e scuola del Cisf (Centro internazionale studi famiglia), realizzata in collaborazione con la società Eumetra, e con il patrocinio di Fondazione Cariplo, su un campione di 1.627 nuclei familiari, il 10,7% delle famiglie dichiara di aver pagato anche più di 1.500 euro in un anno per integrare l’attività scolastica dei propri figli.

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Quello che devi sapere

I costi extra per la scuola

Il report parte da una fotografia della condizione economica delle famiglie: se il 30% del campione dichiara di non aver avuto, nell’ultimo anno, “mai” problemi ad arrivare a fine mese, il 45,5% evidenzia invece una certa vulnerabilità economica. Questa fascia si divide tra chi dichiara di aver avuto “spesso” difficoltà economiche (12,2%) e chi solo “a volte” (33,3%).

 

In questo quadro i costi “legati alla scuola” che ogni famiglia deve sostenere hanno un forte impatto e il 62,7% dei nuclei con figli studenti dichiara di aver dovuto affrontare costi extra, così suddivisi:

  • il 37,1% delle famiglie ha affrontato spese legate ad attività di potenziamento dei figli;
  • il 32,1% spese per le ripetizioni;
  • il 44,3% spese per l’acquisto di strumenti digitali o didattici.

 

Per approfondire:

Scuola, tetto 30% agli stranieri: le classi interessate sono meno di 1.000

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Il peso dei corsi

Il conto annuale si fa pesante. Qui il dettaglio:

  • Per una famiglia su 10 (il 10,7%), la somma dei servizi extra supera i 1.500 euro all’anno
  • il 21,1% paga poco più di mille euro, 
  • il 23,7% spende tra i 500 e i 1.000 euro 
  • e il 44,5% si ferma sotto la soglia dei 500 euro.

 

Per approfondire:

Scuola, quali sono le città che superano il 30% di alunni stranieri nella primaria?

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Le certificazioni legata ai Bisogni educativi speciali

Cresce anche il peso delle certificazioni legate ai Bisogni educativi speciali (Bes): il 14,4% delle famiglie con figli a scuola ha dichiarato di avere almeno un figlio “con una condizione certificata che ha richiesto interventi/attenzioni scolastiche aggiuntive (misure personalizzate, supporti, adattamenti, incontri dedicati)”, con forme e manifestazioni di disagio/difficoltà molto differenziate e variamente qualificate in modo formale (legge 104, Dsa, difficoltà varie).

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Il calo di motivazione

Non solo: gli ostacoli didattici pesano anche sulla motivazione degli alunni. Un genitore su quattro (il 25%) segnala nei figli un evidente calo di motivazione, manifestazioni di ansia o forme di ritiro sociale legate all’ambiente scolastico. Inoltre, il 21% dei ragazzi ha tentato di evitare l’ingresso in classe attraverso assenze non motivate da ragioni mediche.

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Quanto pesa ancora l’estrazione sociale

C’è poi da considerare anche che le possibilità di successo tra i banchi restano legate all’estrazione sociale e al titolo di studio dei genitori. I dati Istat 2025 citati nella ricerca mostrano che l’abbandono scolastico tra i ragazzi dai 18 ai 24 anni si ferma al 5% se in casa c’è almeno un diplomato. Ma la percentuale sale a quasi il 23% quando i genitori possiedono al massimo la licenza media.

 

La scuola potrebbe fare la differenza relativamente a queste disuguaglianze di partenza, mentre oggi non assolve appieno il suo ruolo di ‘grande egualizzatrice’”, sottolinea Francesco Belletti, sociologo e direttore del Cisf. “Spesso gli insegnanti oscillano tra il far avanzare tutti o preselezionare i migliori: le due finalità vengono sovrapposte. Ma, in mancanza di un intervento coerente, la scuola tende a riprodurre gerarchie”, aggiunge.

E il 17,8% (quasi una famiglia su cinque) ritiene addirittura che la scuola, non solo non sia in grado di riequilibrare le condizioni di partenza (familiari e di talento individuale), ma anzi le accentui.

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Salgono i prezzi di libri e corredo

Tornando al tema dei costi legati alla scuola, bisogna poi considerare che tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari si conferma un esborso complessivo che, per l'anno scolastico 2026/2027, può arrivare a quota 1.300 euro a studente, secondo i recenti calcoli del Codacons.

 

Per approfondire:
Scuola, salgono i prezzi di libri e corredo: fino a 1.300 euro di spesa per ogni studente

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