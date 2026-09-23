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Scuola, tetto 30% agli stranieri: le classi interessate sono meno di 1.000

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Il governo punta a introdurre per legge un tetto agli studenti stranieri per classe, misura che coinvolgerebbe una quota limitata di istituti ma concentrata al Centro-Nord. Le differenze tra province e quartieri mostrano come l'assenza di alternative potrebbe ostacolare eventuali spostamenti

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