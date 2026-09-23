Trump: "Accordo o li anniento". Teheran: "Pronti a colpi devastanti"

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Guerra Iran Usa, Trump: accordo o li anniento. Teheran: "Pronti colpi più devastanti" LIVE

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Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane hanno avvertito che il Paese infliggerà agli aggressori colpi "ancora più duri, devastanti e imprevedibili", in risposta alle più recenti minacce del presidente statunitense Donald Trump. "Sono convinto che farà un accordo dopo midterm o lo annienterò", aveva detto a margine delle'assemblea dell'Onu il presidente Usa

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Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane hanno avvertito che il Paese infliggerà agli aggressori colpi "ancora più duri, devastanti e imprevedibili", in risposta alle più recenti minacce del presidente statunitense Donald Trump. "Sono convinto che farà un accordo dopo midterm o lo annienterò", aveva detto a margine delle'assemblea dell'Onu il presidente Usa.

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Il Qatar condanna "il rifiuto israeliano del piano per Gaza"

Il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha condannato il rifiuto da parte di Israele della roadmap per completare l'attuazione del piano volto a porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha detto durante un incontro a porte chiuse tra capi di Stato e di governo convocato a New York, a margine dell'81esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier britannico Andy Burnham e dal primo ministro canadese Mark Carney. Lo riporta Al Jazeera.     Secondo il ministero degli Esteri del Qatar, Al Thani ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale "adempia alle proprie responsabilità" e faccia pressione su Israele affinché rispetti gli obblighi previsti dall'accordo sul cessate il fuoco a Gaza e ponga fine alle violazioni dei diritti dei palestinesi. L'obiettivo, ha aggiunto, è completare la roadmap e arrivare a pace e stabilità nella Striscia.    Il premier qatariota ha inoltre ribadito il sostegno di Doha alla causa palestinese e al diritto dei palestinesi a uno Stato indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est capitale, sulla base delle risoluzioni internazionali e della soluzione dei due Stati.

Teheran: "Pronti a infliggere ad aggressori colpi devastanti e imprevedibili"

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane e il Quartier Generale Centrale Khatam al-Anbiya - la più alta unità di comando operativo della Repubblica Islamica - hanno avvertito che il Paese infliggerà agli aggressori colpi "ancora più duri, devastanti e imprevedibili", in risposta alle più recenti minacce del presidente statunitense Donald Trump. La notizia è riportata su Telegram dall'iraniana Press Tv.

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