Ucraina, Zelensky: "Pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento"

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento". LIVE
Incontro all'Onu del leader ucraino con Trump: Zelensky ha chiesto al presidente Usa un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot e altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: "Metta fine alla guerra". Intesa Ue sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta: "Una vergogna"
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Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'Onu di essere pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente Usa un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot e altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: "Metta fine alla guerra". Intesa Ue sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta: "Una vergogna".
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Droni contro Kiev, danneggiati una stazione di servizio e un magazzino
Nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev, un drone russo ha colpito una stazione di servizio. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram. Sempre nello stesso quartiere un magazzino è stato danneggiato e si è sviluppato un incendio a seguito di un attacco di droni, mentre nel quartiere di Solomyanskyi, detriti di un altro drone sono caduti nell'area tra gli edifici residenziali.
Kiev: nuovo attacco russo su un centro commerciale a Zaporizhzhia
Un altro centro commerciale di Zaporizhzhia è stato colpito ieri sera da un attacco russo, provocando un vasto incendio. Lo riferisce Rbc Ucraina, citando il capo dell'amministrazione militare regionale, Mykhailo Semikin. L'attacco ha interessato il centro commerciale Amstor, nel distretto di Pivdennyi, che ospita tra gli altri un parco giochi, un negozio Jysk e altre attività commerciali. In un primo momento Semikin aveva riferito che non c'erano vittime, ma successivamente ha comunicato che due uomini sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica.