Ucraina, Zelensky: "Pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento"

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Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento". LIVE

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Incontro all'Onu del leader ucraino con Trump: Zelensky ha chiesto al presidente Usa un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot e altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: "Metta fine alla guerra". Intesa Ue sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta: "Una vergogna"

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Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'Onu di essere pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente Usa un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot e altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: "Metta fine alla guerra". Intesa Ue sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta: "Una vergogna".

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