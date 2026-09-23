Ucraina, Zelensky: "Pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento"

Un altro centro commerciale di Zaporizhzhia è stato colpito ieri sera da un attacco russo, provocando un vasto incendio. Lo riferisce Rbc Ucraina, citando il capo dell'amministrazione militare regionale, Mykhailo Semikin. L'attacco ha interessato il centro commerciale Amstor, nel distretto di Pivdennyi, che ospita tra gli altri un parco giochi, un negozio Jysk e altre attività commerciali. In un primo momento Semikin aveva riferito che non c'erano vittime, ma successivamente ha comunicato che due uomini sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica.