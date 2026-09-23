L'uomo ha percorso per circa due chilometri dopo aver imboccato l'autostrada dal casello di Porto Sant'Elpidio. Allertata dagli automobilisti, la polizia stradale è intervenuta in pochi minuti

Intorno alle 13 di oggi un anziano ha percorso con la bicicletta elettrica circa due chilometri in autostrada, fortunatamente senza provocare incidenti, fino a quando la polizia, chiamata dagli automobilisti allarmati, non è intervenuta per fermarlo. In sella alla sua bici, l'uomo ha superato i varchi del casello autostradale di Porto Sant'Elpidio (Fermo) imboccando l'A14 in direzione sud. Gli agenti della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio (Fermo) intervenuti prontamente lo hanno intercettato in pochi minuti e fermato mentre percorreva l'autostrada.